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الرياضي

«الجودو» يعلن استضافة «أبوظبي جراند سلام» والبطولة العربية

محمد بن ثعلوب
13 يونيو 2023 01:03

أبوظبي (وام)

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أعلن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، استضافة الإمارات لبطولة «أبوظبي جراند سلام» خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، ثم يعقبها استضافة البطولة العربية للمراحل السنية المختلفة للجنسين، في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل.
وكشف الدرعي عن إقامة معسكر خاص للمنتخب الأول في بلغاريا، استعداداً لبطولة الماستر للجودو، التي تقام في بودابست من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، ضمن البرنامج التحضيري للمشاركة في بطولة أبوظبي، لافتاً إلى أن البطولتين تمهدان لبلوغ أولمبياد باريس 2024.
وأوضح الدرعي، أن منتخب الجودو للرجال سيشارك أيضاً في بطولة «آستانا جراند سلام» 2023، التي تقام في العاصمة الكازاخستانية خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الحالي، تعقبها بطولة «أولان باتار» جراند سلام في منغوليا، من 23 إلى 25 يونيو الحالي، مؤكداً أن برنامج الاتحاد للمرحلة المقبلة يركز على المزيد من الاهتمام بقطاع المراحل السنية للجودو، على مستوى النشاط المحلي والمشاركات العربية.
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو إلى اكتمال العمل في مشروع تشييد مقر الاتحاد الجديد بمنطقة «بني ياس شرق»، بمواصفات عالمية، وفقاً لتصور الاتحاد بما يتوافق مع متطلبات المستقبل، معرباً عن تطلع الاتحاد لافتتاح المقر الجديد نهاية العام الحالي 2023، تزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الثاني والخمسين، بعد أن أصبحت ملامح المشروع راسخة على أرض الواقع، لتقدم نموذجاً حقيقياً للحداثة في البنية التحتية للمرافق الرياضية بالدولة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لرياضة الإمارات 2031. وقال الدرعي، إن المجمع الرياضي الجديد يشكل قيمة مضافة مهمة للمنشآت الرياضية والترفيهية والسياحية والخدمية في منطقة بني ياس، ما يساعد الاتحاد على استضافة كبريات الفعاليات والأحداث الرياضية الإقليمية والقارية خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارات دولياً.
وذكر أن المشروع يتضمن صالات رياضية واجتماعية متعددة الاستخدامات الترفيهية والرياضية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى فندق رياضي ومركز للياقة «جيمانزيوم»، مضيفاً: «تتوفر أيضاً مساحات استثمارية، بجانب مركز للتسوق يخدم الجميع، بعد أن تم طرح المنطقة الاستثمارية ضمن المشروع المستقبلي، الأمر الذي يسهم في تعظيم التمويل الذاتي كترجمة حقيقية لسياسة الاعتماد على الذات في المستقبل القريب». 
وقال الدرعي: «لدينا خطة مقترحة من ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، بتأسيس أكاديمية للجودو في أبوظبي، ترتكز على عدة محاور أساسية، وتستجيب لاشتراطات وتوجهات كافة الجهات المختصة بالدولة، على أن تكون ضمن برنامج الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، حيث تعكف اللجان الفنية على وضع تصور النشاط المحلي في الموسم الجديد، بما يراعي المشاركات الخارجية للمنتخبات في المراحل السنية المختلفة».

محمد بن ثعلوب
اتحاد الجودو
أبوظبي جراند سلام
البطولة العربية للجودو
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