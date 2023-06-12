مونديال سلة الكراسي: منتخب السيدات يتحدى «نجمات العرب» في «الاستعراضية»

رضا سليم (دبي)

تشهد اليوم بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، والمقامة حالياً بصالة مركز دبي التجاري، مباراة استعراضية تجمع لاعبات منتخب الإمارات للسيدات مع منتخب نجمات العرب، بهدف الترويج للعبة ونشرها بين الفتيات والعمل على زيادة الإقبال عليها، وتقود المنتخب سهام الرشيدي وفاطمة البلوشي.

وأكد ماجد العصيمي مدير البطولة، أن المباراة الاستعراضية لمنتخب الإمارات للسيدات، لها أهداف كثيرة، في مقدمتها تشجيع اللاعبات على ممارسة اللعبة، وعمل قاعدة كبيرة في المستقبل، كما أن المباراة تأتي على هامش المونديال، الذي يمثل فرصة ذهبية للاعبات للتعرف على الخطط التدريبية والمدارس المختلفة لكرة السلة، وأيضاً مشاهدة المنتخبات الأقوى في العالم، وتطور اللعبة خاصة أن نسخة دبي تضم لاعبات على أعلى مستوى ونتطلع لتحقيق الكثير من الأهداف، وأن يكون المونديال بداية انطلاقة منتخب السيدات، مشيراً إلى أن استضافة المونديال له الكثير من المكاسب على كافة المستويات.

من ناحية أخرى، يخوض منتخبنا الوطني مساء اليوم، مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام منتخب أستراليا في المجموعة الأولى، بعدما خسر أول مباراتين أمام إيطاليا والبرازيل في تجربة المونديالية الأولى.

وأكد ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، أن المشاركة في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مكسب كبير لمنتخب الإمارات، الذي يشارك للمرة الأولى في هذا الحدث العالمي، وكانت استضافة دبي للبطولة وراء مشاركتنا، في ظل وجود منتخبات عالمية قوية، وهو ما يصب في مصلحة منتخبنا الوطني.

وأضاف: «نشارك في دورة الألعاب العربية بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو المقبل، وسنتوجه إلى الجزائر الأسبوع المقبل، كما نشارك كذلك في تصفيات آسيا خلال شهر ديسمبر المقبل وبطولة غرب آسيا خلال شهر يناير 2024».

وأوضح المهيري أن استضافة هذا الحدث العالمي لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، سيكون له ردة فعل إيجابية على مستوى تطوير اللعبة، ليس فقط في الإمارات، بل في جميع دول المنطقة، وتعد هذه اللعبة من الألعاب المشوقة التي تجذب الجمهور ولدينا في اللجنة البارالمبية عدد من الألعاب الفردية، إلا أن السلة لها خصوصية باعتبارها لعبة جماعية ولها قبول كبير وأيضاً انتشار بين أصحاب الهمم.

من جانبه، أكد عباس حسين مدرب منتخبنا الوطني، أن المونديال تشكل انطلاقة جديدة لكرة سلة الكراسي المتحركة في الإمارات والمنطقة بشكل عامّ، مثنياً على أداء اللاعبين على الرغم من الخسارة من إيطاليا والبرازيل بفارق كبير، وقال: تضم البطولة أقوى المنتخبات في العالم، والمشاركة فيها مهمة لنا ولجميع المنتخبات العربية، للاحتكاك وكسب المزيد من الخبرة، نحن سعداء بأداء اللاعبين، وأشكرهم على الروح القتالية التي ظهروا عليها في المباراتين أمام إيطاليا والبرازيل.

من ناحية أخرى، تشهد مباريات البطولة في اليوم قبل الأخير من الدور الأول 8 مباريات للسيدات، حيث تقام 3 مباريات في المجموعة الأولى ويلتقي خلالها منتخب أميركا مع ألمانيا واليابان مع تايلاند وهولندا مع الجزائر، فيما يلتقي في المجموعة الثانية، كندا مع بريطانيا وأستراليا مع إسبانيا والبرازيل مع تشيلي، بالإضافة إلى مباراتين للرجال ضمن المجموعة الأولى، حيث تلعب البرازيل مع إيطاليا ومنتخبنا مع أستراليا.