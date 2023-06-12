«الإمارات للدراجات» على منصة التتويج في «كريتريم دو دوفين»

أبوظبي (الاتحاد)

أنهى آدم ييتس دراج فريق الإمارات، أسبوعاً ناجحاً في سباق «كريتريم دو دوفين» في فرنسا، بعدما حصل على المركز الثاني في التصنيف العام. وقد ظهر الدراج البريطاني بأداء مميز في الطريق الصاعد ليحتل المركز الثالث في المرحلة النهائية في جرونوبل خلف الفائز بالمرحلة جوليو سيكون من فريق تريك- سيجافريدو، بينما حصل جوناس فينججارد من فريق جامبو- فيزما، على اللقب في التصنيف العام.

وجاء أداء فريق الإمارات مميزاً هذا الأسبوع، حيث حقق مايكل بييرج فوزه الأول كمحترف في سباق الزمن في المرحلة الثالثة، وارتدى القميص الأصفر للمرحلة التالية.

ويخطط ييتس حالياً إلى تحويل تركيزه إلى الاستعدادات للحصول على الهدف الكبير التالي للفريق، وهو طواف فرنسا.

وفي تصريح له يقول ييتس: كنا نعلم مدى قوة فينججارد، لكننا حاولنا القيام بما نستطيع. لقد كان أسبوعاً جيداً، لقد قدمنا أداءً مميزاً كفريق وهو أمر جيد لبناء الثقة قبل طواف فرنسا، لذلك سوف نحصل على قسط من الراحة ونحاول أن نعود بشكل أقوى.

في غضون ذلك، احتل خوان أيوسو المرتبة العاشرة في سويسرا في سباق الزمن الافتتاحي في طواف سويسرا في إنسيدلن (بطول 12.7 كم). وقد فاز باليوم ستيفان كونج من فريق جروباما إف دي جيه، ولكن أداء أيوسو القوي قد يؤهله لتحقيق نتيجة جيدة في التصنيف في الأسبوع المقبل.