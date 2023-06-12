ميرزا والمنصوري إلى «آسيوية الدراجات»

دبي (الاتحاد)

يخوض يوسف ميرزا وأحمد المنصوري لاعبا منتخبنا الوطني للدراجات، مهمة آسيوية جديدة بالمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا، والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 19 يونيو الحالي، حيث انتظم اللاعبان في التدريبات بالمعسكر الخارجي في ماليزيا قبل انطلاق البطولة، لمدة تقارب الأسبوع قبل خوض المنافسات والسباق الأول للاعبين يوم 15 يونيو، ويتواجد مع البطلين المدرب شريف عبدالله.

وتبدأ منافسات الثنائي يوم الخميس المقبل، حيث يشارك يوسف ميرزا في سابق الإقصاء، بينما يشارك أحمد المنصوري في سباق السكراتش، على أن يخوض يوسف ميرزا سباق النقاط يوم السبت المقبل، ويتواجد البطلان يوم الأحد المقبل في سباق الماديسون الأولمبي. ويختتم أحمد المنصوري منافسات البطولة يوم 19 يونيو الجاري، حيث سيخوض سباق الأومنيوم المؤهل لبطولة العالم وأولمبياد باريس.

وأكد يوسف ميرزا، قائد المنتخب على اكتمال كافة التحضيرات وأشاد بالمعسكر التدريبي، مشيراً إلى أن التدريبات تسير على قدم وساق وعلى أتم الاستعداد لخوض غمار البطولة بتواجد المدرب شريف عبدالله.