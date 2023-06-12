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146.6 مليون متابع لـ«السيتي» حول العالم

146.6 مليون متابع لـ«السيتي» حول العالم
13 يونيو 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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حققت شعبية فريق مانشستر سيتي نمواً كبيراً بفضل الإنجازات التي يحققها منذ انتقال ملكيته إلى «أبوظبي»، حيث أصبح أحد أكثر عشر أندية في العالم يحظى بمتابعات لحساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجموع 146.6 مليون شخص من مختلف الجنسيات.
ويتميز السيتي بأنه يمتلك منصات متعددة باللغات، بداية مع الإنجليزية بوصفها اللغة الأساسية لتواجد الفريق في المملكة المتحدة بواقع أكثر من 16 مليون متابع على تويتر و44.4 مليون متابع على «إنستجرام» و42 مليون متابع على «فيسبوك»، وبنفس الوقت تحظى اللغة العربية باهتمام خاص من الفريق الإعلامي في النادي، مع وجود منصات ناطقة بها أبرزها الحساب العربي في «تويتر» الذي يحظى بمتابعة 6.7 مليون متابع.
كما توجد حسابات ناطقة بلغات مختلفة، منها: الإسبانية والفرنسية، إلى جانب حسابات خاصة للأكاديمية وفريق السيدات، وغيرها من المبادرات المتنوعة للتواصل الإعلامي لمواكبة الاهتمام الكبير الذي يناله النادي حول العالم.
كما يمتلك نجوم الفريق متابعة كبيرة على حسابات التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال يمتلك الهداف النرويجي إيرلينج هالاند أكثر عن 31 مليون متابع لحسابه في «إنستجرام» فقط، فيما يتابع البلجيكي كيفن دي بروين 23 مليون شخص على نفس المنصة و4.7 مليون متابع على «تويتر».
حتى إن المدرب بيب جوارديولا ينافس نجومه في الشعبية، وهو الذي يمتلك أكثر عن 5 ملايين متابع لحسابه في «إنستجرام».

مانشستر سيتي
البلو مون
السيتي
مواقع التواصل الاجتماعي
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