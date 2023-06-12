الجزيرة يستعد للموسم الجديد في ألمانيا

مصطفى الديب (أبوظبي)

استقر الجزيرة على اختيار ألمانيا مقراً للمعسكر الاستعدادي للموسم الجديد، ومن المقرر أن يبدأ تجمع الفريق في الأول من يوليو المقبل بمقر النادي بالعاصمة أبوظبي، على أن يخضع اللاعبون للفحوص الطبية اللازمة.

وتتوجه بعثة فخر أبوظبي إلى ألمانيا في الثامن من يوليو وينتهي المعسكر الخارجي بنهاية الشهر نفسه على أن تكون العودة إلى أبوظبي في الثلاثين من يوليو.

ويتخلل مدة المعسكر خوض الفريق لعدد من المواجهات الودية قبل العودة.

وكان النادي قد أعلن عن التعاقد مع الهولندي فرانك ديبور لقيادة الفريق فنياً خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر الذي رحل بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع النادي.

ومن المنتظر أن يتم حسم عدد من الملفات على رأسها اللاعبون الأجانب خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نهاية عقد كل من الجنوب أفريقي تولاني سيريرو والصربي ميلوش والعراقي أيمن حسين الذين رحلوا عن صفوف الفريق. وكان الجزيرة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري أدنوك للمحترفين، كما أنه لم يتمكن من الفوز بأي بطولة سواء كأس صاحب السمو رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويعول النادي كثيراً على تعديل الأمور في الموسم الجديد وتعويض الخروج من دون أي بطولة من الموسم المنصرم، لاسيما وأنها المرة الأولى منذ سنوات عدة التي لم يحقق فيها أي لقب على مدار موسم كامل.

وكان فخر أبوظبي أحد المنافسين الدائمين على لقب دوري أدنوك للمحترفين وكذلك في مختلف البطولات التي يشارك فيها.