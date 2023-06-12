الثلاثاء 13 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الجزيرة يستعد للموسم الجديد في ألمانيا

الجزيرة يستعد للموسم الجديد في ألمانيا
13 يونيو 2023 01:04

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
"الناتو" يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
«المانشافت» يخسر جهود فيرنر

استقر الجزيرة على اختيار ألمانيا مقراً للمعسكر الاستعدادي للموسم الجديد، ومن المقرر أن يبدأ تجمع الفريق في الأول من يوليو المقبل بمقر النادي بالعاصمة أبوظبي، على أن يخضع اللاعبون للفحوص الطبية اللازمة.
وتتوجه بعثة فخر أبوظبي إلى ألمانيا في الثامن من يوليو وينتهي المعسكر الخارجي بنهاية الشهر نفسه على أن تكون العودة إلى أبوظبي في الثلاثين من يوليو.
ويتخلل مدة المعسكر خوض الفريق لعدد من المواجهات الودية قبل العودة.
وكان النادي قد أعلن عن التعاقد مع الهولندي فرانك ديبور لقيادة الفريق فنياً خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر الذي رحل بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع النادي.
ومن المنتظر أن يتم حسم عدد من الملفات على رأسها اللاعبون الأجانب خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نهاية عقد كل من الجنوب أفريقي تولاني سيريرو والصربي ميلوش والعراقي أيمن حسين الذين رحلوا عن صفوف الفريق. وكان الجزيرة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري أدنوك للمحترفين، كما أنه لم يتمكن من الفوز بأي بطولة سواء كأس صاحب السمو رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ويعول النادي كثيراً على تعديل الأمور في الموسم الجديد وتعويض الخروج من دون أي بطولة من الموسم المنصرم، لاسيما وأنها المرة الأولى منذ سنوات عدة التي لم يحقق فيها أي لقب على مدار موسم كامل.
وكان فخر أبوظبي أحد المنافسين الدائمين على لقب دوري أدنوك للمحترفين وكذلك في مختلف البطولات التي يشارك فيها.

الجزيرة
ألمانيا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
الإمارات
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
اليوم 01:09
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
اليوم 01:09
زيلينسكي خلال استقبال مريم المهيري (وام)
الإمارات
زيلينسكي يشيد بدور محمد بن زايد في تحقيق السلام والازدهار بالعالم
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©