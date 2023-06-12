ويتنيل يفتتح رصيده من ألقاب «السباق إلى دبي» بعد 106 بطولات

دبي (الاتحاد)

توج اللاعب الإنجليزي دايل ويتنيل بأول ألقابه في مسيرته في جولة «دي بي ورلد» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما تفوق في بطولة فولفو الإسكندنافية المختلطة في السويد، التي أقيمت بجوائز مالية تبلغ 2 مليون دولار، وذلك بعد رحلة استمرت 14 عاماً خاض خلالها 106 بطولات في هذه الجولة قبل أن يصعد على منصة التتويج.

تفوق الإنجليزي في نهاية المنافسات برصيد 21 ضربة تحت المعدل، ويعود ذلك بجزء كبير إلى تألقه في الجولة الثانية من المنافسات التي حقق فيها 11 ضربة تحت المعدل بمجموع 61 ضربة «أفضل نتيجة جولة هذا الموسم في جولة دي بي رولد»، ليحصد الجائزة المالية التي تزيد عن 339 ألف دولار أميركي، والأهم يحقق 460 نقطة ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 824 نقطة ويتقدم 41 خطوة ليصبح بالمركز 17 في الترتيب العالمي الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وبهذا الانتصار عزز ويتنيل فرصته بالتواجد ضمن القائمة الحصرية في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

ورغم حلول الأميركي شون كروكر بالمركز الثاني في البطولة الإسكندنافية المختلطة كونها البطولة الوحيدة في روزنامة الموسم التي يتنافس فيها لاعبون ولاعبات من الرجال والسيدات في الوقت نفسه، وذلك بعدما حقق الأميركي 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 305 نقاط، جعلته يرفع إجمالي رصيده إلى 386 نقطة هذا الموسم، ويتقدم 112 مركزاً دفعة واحدة ويصبح بالمركز الـ 58 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وحققت الهولندية أنا فان دام أفضل نتائج السيدات في هذه البطولة، بعدما جاءت بالمركز الثالث برصيد 15 ضربة تحت المعدل، وكان الأبرز تسجيلها 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة «أفضل نتيجة بين الرجال والسيدات»، وتكسب جائزة مالية تزيد على 112 ألف دولار أميركي.

وما يزال حامل اللقب الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد «السباق إلى دبي»، برصيد 2.110 نقطة.