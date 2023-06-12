الثلاثاء 13 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ويتنيل يفتتح رصيده من ألقاب «السباق إلى دبي» بعد 106 بطولات

ويتنيل يفتتح رصيده من ألقاب «السباق إلى دبي» بعد 106 بطولات
13 يونيو 2023 01:03

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%

توج اللاعب الإنجليزي دايل ويتنيل بأول ألقابه في مسيرته في جولة «دي بي ورلد» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما تفوق في بطولة فولفو الإسكندنافية المختلطة في السويد، التي أقيمت بجوائز مالية تبلغ 2 مليون دولار، وذلك بعد رحلة استمرت 14 عاماً خاض خلالها 106 بطولات في هذه الجولة قبل أن يصعد على منصة التتويج.
تفوق الإنجليزي في نهاية المنافسات برصيد 21 ضربة تحت المعدل، ويعود ذلك بجزء كبير إلى تألقه في الجولة الثانية من المنافسات التي حقق فيها 11 ضربة تحت المعدل بمجموع 61 ضربة «أفضل نتيجة جولة هذا الموسم في جولة دي بي رولد»، ليحصد الجائزة المالية التي تزيد عن 339 ألف دولار أميركي، والأهم يحقق 460 نقطة ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 824 نقطة ويتقدم 41 خطوة ليصبح بالمركز 17 في الترتيب العالمي الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وبهذا الانتصار عزز ويتنيل فرصته بالتواجد ضمن القائمة الحصرية في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.
ورغم حلول الأميركي شون كروكر بالمركز الثاني في البطولة الإسكندنافية المختلطة كونها البطولة الوحيدة في روزنامة الموسم التي يتنافس فيها لاعبون ولاعبات من الرجال والسيدات في الوقت نفسه، وذلك بعدما حقق الأميركي 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 305 نقاط، جعلته يرفع إجمالي رصيده إلى 386 نقطة هذا الموسم، ويتقدم 112 مركزاً دفعة واحدة ويصبح بالمركز الـ 58 في ترتيب «السباق إلى دبي».
وحققت الهولندية أنا فان دام أفضل نتائج السيدات في هذه البطولة، بعدما جاءت بالمركز الثالث برصيد 15 ضربة تحت المعدل، وكان الأبرز تسجيلها 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة «أفضل نتيجة بين الرجال والسيدات»، وتكسب جائزة مالية تزيد على 112 ألف دولار أميركي.
وما يزال حامل اللقب الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد «السباق إلى دبي»، برصيد 2.110 نقطة.

دبي
الإمارات
دي بي ورلد
السباق إلى دبي
السويد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
الإمارات
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
اليوم 01:09
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
اليوم 01:09
زيلينسكي خلال استقبال مريم المهيري (وام)
الإمارات
زيلينسكي يشيد بدور محمد بن زايد في تحقيق السلام والازدهار بالعالم
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©