«دولي» سباقات الخيول العربية يبحث التعاون مع «الزراعة الإيطالية»

أبوظبي (الاتحاد)

بحث فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «أفهار»، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أوجه التعاون الثنائي مع باتريك جياكومو لابيترا وكيل وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، عضو مجلس النواب في جمهورية إيطاليا، وكيل وزير الخارجية للسياسات الزراعية والغذائية والغابات السابق.

واستعرض الرحماني خطط الاتحاد الدولي لتطوير سباقات الخيول العربية في دول أوروبا والعالم والنتائج المثمرة التي أسهمت برفع عدد السباقات وزيادة الإنتاج ومراحل دعم الملاك والمربين لتحقيق أهدافهم، كما ناقش الاجتماع أهم التحديات التي استطاع الاتحاد الدولي مواجهتها من توفير الحلول اللازمة لنهضة سباقات الخيل العربية وتشجيع الملاك على رعاية واقتناء الخيل العربي بشكل أكبر، كما تطرق اللقاء للتحديات التي تواجه السباقات الإيطالية والخطوات التي تسهم في الارتقاء بتلك السباقات.

من جانبه، أكد باتريك جياكومو لابيترا لرئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية أن الوزارة ستسخر كافة الإمكانيات من ناحية تقديم الدعم اللوجستي للمضامير التي تقام عليها السباقات والعمل على تعزيز جودة الأرضية، بجانب تحسين عمليات النقل التلفزيوني لكافة السباقات بما يسهم في وضع إيطاليا في مرتبة متقدمة بعالم سباقات الخيول.

وفي الختام وجه فيصل الرحماني الشكر إلى وكيل وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، عضو مجلس النواب في جمهورية إيطاليا، على اللقاء المثمر والاهتمام الكبير بسباقات الخيول العربية في المضامير الإيطالية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة ونجاحات مميزة واستضافة العديد من السباقات المهمة مثل سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، بجانب السباقات المحلية، ما يؤكد الدعم الكبير لملاك الخيل العربي في إيطاليا ومسيرة الازدهار الذي تعاصره في الوقت الراهن.