الثلاثاء 13 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم سباقات الخيل 2023-2024

منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس المجلس السيادي في السودان
12 يونيو 2023 18:10

دبي (وام)

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2023-2024.
وقال سموه: يسعدنا الإعلان عن برنامج سباقات موسم 2023-2024، الذي نتطلع من خلاله إلى موسم ناجح لمدربي الخيل، وملاكها وكافة المهتمين بالسباقات في جميع المضامير بالدولة.
وأضاف سموه أن برنامج هذا الموسم يضم العديد من السباقات للخيول المحلية والدولية، سواء المهجنة أو العربية الأصيلة، حيث كان الحرص على أن يزخر الموسم بالنجاحات والإنجازات لكافة المشاركين، انطلاقاً من يوم 28 أكتوبر المقبل.
وأشار سموه إلى أن الموسم الماضي شهد تغييراً جذرياً وطفرة على كافة المستويات، وتطور خلاله نسق المنافسة، ما أظهَر مدى الاحترافية التي تتميّز بها السباقات في الدولة، واستقطابها للمشاركين من كافة أنحاء العالم.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الجهود المتواصلة والمتميّزة للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، وأعضاء مجلس الإدارة، والأندية والمضامير المُنظمة للسباقات في الدولة، وفرق العمل في «الهيئة»، للارتقاء بسباقات الخيل وتحقيق الأهداف المنشودة.
وستكون ضربة البداية من مضمار العين يوم السبت 28 أكتوبر المقبل، يليه مضمار الشارقة يوم الأحد 29 أكتوبر، بينما تنطلق سباقات مضمار جبل علي يوم السبت 4 نوفمبر، ويُدشّن مضمار العاصمة أبوظبي موسمه يوم الخميس 9 نوفمبر المقبل، بينما تنطلق أول السباقات بمضمار «ميدان» يوم الجمعة 10 نوفمبر.
ويتضمن الموسم الجديد 61 سباقاً، منها 15 حفلاً في مضمار العاصمة، و14 في مضمار العين، مقابل 11 في مضمار جبل علي، و6 بمضمار الشارقة، و15 حفلاً في مضمار ميدان.
ومن أبرز فعاليات مضمار العاصمة أبوظبي «سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة»، و«كأس صاحب السمو رئيس الدولة».
أما مضمار العين، فسيحتضن «يوم سباق العين للميل»، وسلسلة سباقات «الماراثون»، فيما ينظم مضمار جبل علي بطولات «جبل علي للميل»، و«جبل علي للسرعة» و«جبل علي ستيكس». وفي المقابل، يستضيف مضمار الشارقة «سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة»، الذي يتزامن مع ختام موسم سباقات المضمار، و«سباق كأس مجلس التعاون الخليجي»، وحفل «سباق بطولتي كأس سمو ولي عهد الشارقة» و«كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد اَل مكتوم»، - الجولة الأولى من بطولة الإمارات للسرعة -. ويُسدِل مضمار ميدان الستارَ على موسم سباقاته يوم 30 مارس 2024، مع الانطلاقة الثامنة والعشرين لعرس السباقات العالمية، أمسية «كأس دبي العالمي».

منصور بن زايد آل نهيان
كأس دبي العالمي للخيول
هيئة الإمارات لسباق الخيل
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
الإمارات
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
اليوم 01:09
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
اليوم 01:09
زيلينسكي خلال استقبال مريم المهيري (وام)
الإمارات
زيلينسكي يشيد بدور محمد بن زايد في تحقيق السلام والازدهار بالعالم
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©