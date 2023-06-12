«الاتحاد» تنفرد بجدول البطولة العربية.. الزمالك يواجه «رونالدو النصر» 3 أغسطس

معتز الشامي (دبي)

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أسبوعاً لتقام في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبلين، بمدينتي الطائف وجدة.

وتنفرد «الاتحاد»، بنشر جدول مباريات دور الـ16 للبطولة، بعد تأهل الكويت الكويتي الذي أكمل فرق المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه الوحدة الإماراتي، شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، فيما تقرر تأجيل مباراة التصفيات الأخيرة بين الصفاقسي التونسي والهلال السوداني، على أن يتم تحديد موعدها لاحقاً، حيث سيتأهل الفائز للمجموعة الأولى من البطولة إلى جوار الاتحاد السعودي، الذي ضم كريم بنزيمة قادماً من ريال مدريد، إلى جانب الترجي التونسي والشرطة العراقي.

بينما تضم المجموعة الثانية الهلال السعودي إلى جانب الوداد المغربي، والسد القطري وأهلي طرابلس الليبي، أما المجموعة الثالثة فتضم الزمالك المصري، والنصر السعودي والاتحاد المنستيري التونسي والشباب السعودي.

وحتى الآن تأكدت مشاركة نجوم عالميين مع الأندية السعودية بالبطولة، حيث انضم كريم بنزيمة إلى الاتحاد السعودي، بينما يلعب كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي، الذي سيلتقي الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل، وينتظر الزمالك قرار اتحاد الكرة المصري لفتح القيد من أجل تسجيل صفقاته الجديدة قبل المشاركة في البطولة، خاصة وأنه سيلتقي منافسين أقوياء يمتلكون أسلحة هجومية ودفاعية مميزة، وإلى مباريات البطولة:

مباريات المجموعة الأولى:

27 يوليو:

الاتحاد السعودي × الترجي التونسي

الشرطة العراقي × «الفائز من الصفاقسي التونسي والهلال السوداني»

30 يوليو:

الاتحاد السعودي × «الفائز من الصفاقسي التونسي والهلال السوداني»

الترجي التونسي × الشرطة العراقي

2 أغسطس:

الشرطة العراقي × الاتحاد السعودي

الترجي التونسي × «الفائز من الصفاقسي التونسي والهلال السوداني»

مباريات المجموعة الثانية

27 يوليو:

الهلال السعودي × الأهلي الليبي

السد القطري × الوداد المغربي

30 يوليو:

الهلال السعودي × السد القطري

الوداد المغربي × الأهلي الليبي

2 أغسطس:

الأهلي الليبي × السد القطري

الهلال السعودي × الوداد المغربي



مباريات المجموعة الثالثة

28 يوليو:

الزمالك المصري × المنستيري التونسي

النصر السعودي × الشباب السعودي

31 يوليو:

الشباب السعودي × الزمالك المصري

المنستيري التونسي × النصر السعودي

3 أغسطس:

الزمالك المصري × النصر السعودي

المنستيري التونسي × الشباب السعودي

مباريات المجموعة الرابعة

28 يوليو:

الرجاء المغربي × شباب بلوزداد الجزائري

الوحدة الإماراتي × الكويت الكويتي

31 يوليو:

الوحدة الإماراتي × شباب بلوزداد الجزائري

الكويت الكويتي × الرجاء المغربي

3 أغسطس:

الوحدة الإماراتي × الرجاء المغربي

الكويت الكويتي × شباب بلوزداد الجزائري