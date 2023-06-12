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الريال يكرم فينسيوس ورودريجو برقمي رونالدو وأسينسيو

الريال يكرم فينسيوس ورودريجو برقمي رونالدو وأسينسيو
12 يونيو 2023 18:15

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد أن شهد ريال مدريد الإسباني رحيل عدد من نجومه، وفي مقدمتهم الفرنسي الهداف كريم بنزيمة والإسباني ماركو أسينسيو والبلجيكي إيدن هازارد والدومينيكاني الإسباني ماريانو دياز، بدأت إدارة النادي من الآن البحث عن بدلاء يحلون محلهم في الميركاتو الصيفي القادم، مع تقلص قوام الفريق، وبوجه خاص خطه الهجومي نتيجة موجة الرحيل هذه. 

وفي المقابل ترتب على هذا الرحيل خلو أرقام قمصان هؤلاء اللاعبين، لتصبح متاحة لتوزيعها على لاعبين آخرين.
وذكرت مصادر صحفية وثيقة الصلة بالنادي الملكي أنه نظراً لتميز أرقام هؤلاء اللاعبين الراحلين، فإن إدارة النادي قررت منحها لمن يستحقها فعلاً، ولكنها حجزت القميص رقم 9 الخاص بكريم بنزيمة، لمنحه للمهاجم السوبر المنتظر التقاعد معه هذا الصيف. والذي لم يتحدد اسمه بعد، بينما ذهب الرقم 7 الذي كان يرتديه إيدن هازارد إلى البرازيلي المتألق فينسيوس جونيور، في حين ذهب قميص أسينسيو رقم 11 إلى البرازيلي الآخر رودريجو.
وبعد أن سبق لفينسيوس ارتداء قمصان تحمل أرقام 28 و25 و20 على التوالي، جاء الوقت الذي يحظى فيه بتكريمه بارتداء القميص 7 الذي ارتداه «أساطير» النادي عبر تاريخه وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني راؤول جونزاليس. 

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وحصل البرازيلي رودريجو الذي ارتدى هذا الموسم القميص رقم 21، على رقم أسينسيو 11، اعترافاً بدورهما المهم والفعال والحاسم في نتائج الفريق وبوجه خاص في الموسم الماضي الذي أسهما فيه بقوة في حصول «الميرينجي» على بطولتي الدوري الإسباني «الليجا» ودوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».
وذكرت المصادر نفسها أن هازارد وماريانو دياز اللذين ارتديا الرقم 7 على التوالي، لم يثبت أي منهما جدارته بارتداء قميص يحمل هذا الرقم المخصص للأساطير، بينما أكدت المصادر نفسها جدارة فينسيوس ورودريجو بارتداء رقميهما الجديدين «7 و11» اعتباراً من الموسم القادم.

ريال مدريد
رونالدو
فينيسيوس جونيور
أسينسيو
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