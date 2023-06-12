زمن اللعب الفعلي بالدوريات الكبرى.. «الفرنسي» وسان جيرمان في الصدارة

معتز الشامي (دبي)

كشفت إحصائية رسمية لشبكة أوبتا العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم حول العالم، عن مفاجأة غير متوقعة، بتصدر الدوري الفرنسي قائمة زمن اللعب الفعلي في المباراة، متفوقاً على باقي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، الإنجليزي، الإسباني، الألماني، والإيطالي.

وذكر تقرير أوبتا، أن زمن اللعب الفعلي في الدوريات الكبرى في المتوسط، ليس 90 دقيقة للمباراة، ولكنه يتفاوت بنسبة بسيطة بعد إضافة عدد دقائق الوقت بدل الضائع للمباريات.

ووصل متوسط الوقت الكامل لمباريات الدوري الفرنسي، متصدر الدوريات الخمس الكبرى إلى 96:18 دقيقة، بينما وصل زمن اللعب الفعلي فيه 55:65 دقيقة بنسبة بلغت 58.1%، أما المفاجأة فكانت في تقدم الدوري الإيطالي للترتيب الثاني أوروبياً، بدقائق بلغت 97:42 دقيقة متوسط الوقت الكامل، وبزمن لعب فعلي بلغ 54:54 دقيقة، بنسبة بلغت 56.2%، وحل الدوري الألماني ثالثا بـ 96:44 دقيقة لمتوسط الوقت الكامل للمباراة، وبزمن لعب فعلي 54:05 دقيقة بنسبة 55.9%، وحل الدوري الإنجليزي رابعاً بـ98:27 دقيقة، كأعلى متوسط وقت كامل لمباراة بين الدوريات الكبرى، ولكن بمعدل لعب فعلي وصل إلى 54:53 دقيقة بنسبة 55.7% من زمن المباراة إجمالاً، وهي نسبة قليلة تعكس تراجع زمن اللعب الفعلي للبريميرليج برغم زيادة زمن المباراة نفسها، وقد حملت وسائل إعلام إنجليزي بعض الفرق تلك الأزمة، وخصوصاً فريق نيوكاسل، الذي تم اتهامه بأنه أكثر فرق الدوري الإنجليزي، إضاعة للوقت وتعمد السقوط للاعبيه.

وسبق أن اتهم ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، لاعبي فريق نيوكاسل بإضاعة الوقت عقب مواجهة جمعت الفريقين يناير الماضي، وبعد ثلاثة أشهر من تلك الواقعة، وصف تين هاج مدرب مانشستر يونايتد فريق إيدي هاو بأنه «مزعج»، فيما يتعلق بالمحاولات الظاهرة لتهدئة عقارب الساعة خلال المباريات.

بينما حل الدوري الإسباني في الترتيب الخامس، بزمن كامل للمباراة بلغ 98:10 دقيقة، أما زمن اللعب الفعلي فجاء متراجعاً للغاية، إذ بلغ 53:36 دقيقة، بنسبة 54.6%.

وعلى الجانب الأخر، وفيما يتعلق بأعلى معدلات زمن اللعب الفعلي للأندية، في تلك الدوريات الأوروبية الكبرى، حل باريس سان جيرمان في الصدارة بنسبة بلغت 63.8%، وجاء فريق نيس الفرنسي ثانياً بنسبة 63% من قياس معدل اللعب مقسوماً على متوسط التوقيت الكامل، كما حل مانشستر سيتي ثالثاً بين فرق أوروبا، والأول على أندية البريميرليج بنسبة بلغت 62.1%، بينما حل نادي لوريان الفرنسي رابعاً في القائمة بنسبة 60.6% متفوقاً على أندية كبرى، مثل بايرن ميونيخ الألماني والمتصدر بين أندية البوندسليجا الذي حل في المركز الخامس بالقائمة الأوروبية بنسبة 60.4%، أما ريال مدريد فحل في الترتيب السادس بنسبة 60%.