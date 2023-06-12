الثلاثاء 13 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتفاقية تعاون في الريشة الطائرة بين الإمارات وماليزيا

اتفاقية تعاون في الريشة الطائرة بين الإمارات وماليزيا
12 يونيو 2023 16:00

دبي (الاتحاد) 
وقع اتحاد الريشة الطائرة ونظيره الماليزي اتفاقية تعاون تشمل جوانب مختلفة لتطوير اللعبة، بما في ذلك التدريب والمنافسات وعلوم الرياضة والطب الرياضي، وستشكل منصّة لتبادل البرامج لتعزيز مهارات اللاعبين والمدربين.
جاء ذلك خلال حفل توقيع أقيم في مركز دبي التجاري، بحضور نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة والدكتور محمد نورزا زكريا رئيس الاتحاد الماليزي وداتو محمد رازيف بن حاجي السفير الماليزي لدى دولة الإمارات وعدد من أعضاء مجلس ادارة اتحاد الريشة الطائرة، وذلك على هامش فعاليات عالم دبي للرياضة أكبر وجهة رياضية صيفية وخاصة لعشاق الريشة الطائرة.
ويضم عالم دبي للرياضة الذي انطلقت فعالياته 1 يونيو الجاري ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل 17 ملعباً للريشة الطائرة ويعد مكانا مثاليا لاستضافة معسكرات التدريب والمنافسات والبرامج التدريبية، وبمقتضى هذه الاتفاقية سيتم تنظيم معسكر مشترك للاعبين في شهر أغسطس المقبل في ماليزيا
أكدت نورة الجسمي، أن الاتفاقية مع الاتحاد الماليزي تساعد على تنفيذ برامج تطوير المنتخبات الوطنية ومواصلة العمل لتحقيق العديد من الأهداف الإدارية والفنية، من خلال الاطلاع على تجارب الاتحاد الماليزي الذي يعد من أبرز الاتحادات القارية والعالمية.
وأضافت: فخورون بشراكتنا مع الاتحاد الماليزي التي تعدّ خطوة مهمة في دعم نمو وتطوير رياضة الريشة في الإمارات، حيث نتعلم من تجربة وخبرة أحد أفضل الاتحادات في العالم.
وكشفت الجسمي عن تنظيم معسكر مشترك في شهر أغسطس المقبل في ماليزيا، ما يمثل فرصة للاعبي منتخبنا الوطني للاحتكاك مع أبرز المصنفين عالمياً من نجوم المنتخب الماليزي.
وأعرب رئيس لاتحاد الماليزي عن إعجابه بالجهود التي تبذلها الإمارات لتطوير اللعبة وبنموها السريع في السنوات الأخيرة في ظل الشعبية الواسعة التي تحظى بها خاصة من الجاليات الآسيوية، مثنياً على نجاح البطولة الآسيوية التي استضافتها الإمارات في شهر أبريل الماضي. 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
الريشة الطائرة
نورة الجسمي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
الإمارات
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
اليوم 01:09
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
اليوم 01:09
زيلينسكي خلال استقبال مريم المهيري (وام)
الإمارات
زيلينسكي يشيد بدور محمد بن زايد في تحقيق السلام والازدهار بالعالم
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©