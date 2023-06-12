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«الإمبراطور» يسابق الزمن لحسم «ملف الأجانب»

«الإمبراطور» يسابق الزمن لحسم «ملف الأجانب»
12 يونيو 2023 15:30

مراد المصري (دبي)
يسارع الوصل خطواته من أجل إغلاق ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب بأكبر قدر ممكن قبل انطلاق تحضيرات الموسم الجديد، وذلك من أجل العمل وفق رؤية فنية واضحة وتحضيرات مبكرة قبل ضربة بداية الموسم الجديد بأفضل انسجام بين المجموعة.
ومع توقيع الكولومبي المدافع أليكس بيريز عقداً مبدئياً للانضمام إلى صفوف «الإمبراطور» في الموسم المقبل، كشفت وسائل الإعلام البرازيلية أن أليكساندر أليماو لاعب إنترناسيونال البرازيلي، من ضمن الخيارات المطروحة على طاولة الوصل، والذي يقدر سعره بحدود مليون دولار من أجل الحصول على خدماته في ظل ارتباطه بعقد مع ناديه الحالي يستمر حتى عام 2025، لكن ناديه يبحث عن مبلغ يقارب 3 ملايين دولار، وهو ما يجعل العملية في طور النقاش في الوقت الحالي، مع بحث إمكانية احتفاظ النادي البرازيلي بـ 20% من ملكية اللاعب لتقليل السعر المطلوب.
ويبلغ أليماو الذي يجيد اللعب بأكثر من مركز هجومي من العمر 25 عاماً، وسبق له اللعب في صفوف عدة أندية برازيلية، فيما شارك في 25 مباراة وسجل 3 أهداف هذا الموسم.
وكان الوصل قد تعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس خمينيز في أول صفقاته الصيفية، وقام بتمديد عقد المدافع المغربي سفيان بوفتيني ولاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي.

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