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الرياضي

«الكاراتيه» يعتمد خطة اللجنة الفنية لدعم المنتخبات الوطنية

«الكاراتيه» يعتمد خطة اللجنة الفنية لدعم المنتخبات الوطنية
12 يونيو 2023 21:15

دبي(الاتحاد)
عقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، اجتماعاً بنادي ضباط شرطة دبي ناقش خلاله العديد من الأمور التي تخص اللعبة، وأبرزها استضافة الدوري العالمي للشباب بإمارة الفجيرة في فبراير 2024 بمجمع زايد الرياضي. 
كما تم اعتماد خطة اللجنة الفنية المقترحة لدعم المنتخبات الوطنية، على أن تقوم اللجنة بوضع آليات العمل من أجل تنفيذ الخطة لاختيار لاعبين ومدربين جدد، تمهيداً لإعداد فرق للفئات المختلفة تكون رافداً جديداً للمنتخبات الوطنية.
وتم الاطلاع على التقرير الخاص بمشروع برنامج اللاعبين الموهوبين، والمراحل التي مر بها خلال الفترة الماضية واحتياجات المشروع للفترة المقبلة، وتقرير لجنة المنتخبات حول استعدادات المنتخب الوطني للكبار والمعسكرات المعدة له للمشاركات القادمة، وأولها الدورة العربية للألعاب الرياضية بالجزائر 10-12 يوليو المقبل، وبطولة آسيا للكبار بماليزيا من 21-23 من نفس الشهر، ثم دورة الألعاب الآسيوية بالصين يليها بطولة العالم للكبار بالمجر في أكتوبر المقبل.
كما رحب المجلس بكل من منى إبراهيم الرئيسي وأحمد علي المازمي المتخرجين من البرنامج الوطني لتمكين القيادات الوطنية للانضمام كأعضاء باللجان العاملة بالاتحاد، بعد الاطلاع على الكتاب المرسل بترشيحهما من الهيئة العامة للرياضة، واطلع المجلس على التقرير المقدم من د.حصة بن حيدر عضو المجلس عن اجتماع لجنة المرأة بالاتحاد، وما تم مناقشته خلال الاجتماع من أمور خاصة بالمنتخب الوطني للسيدات.

 

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