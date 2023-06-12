نجم أرسنال يتدرب في دبي

دبي (الاتحاد)

استمتع أميل سميث رو، نجم أرسنال، بالأجواء الرائعة في دبي خلال إجازته القصيرة التي قضاها في دبي واستمرت لمدة أسبوع للاستجمام، بعد موسم قوي وحافل في الدوري الإنجليزي الممتاز أسفر عن حصول أرسنال على مركز الوصافة، كما واصل النجم الإنجليزي الشاب الموهوب تدريباته اليومية خلال فترة الإجازة في ملاعب دبي، وذلك استعداداً لبطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاماً، التي ستقام خلال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل.

وزار أميل سميث رو دبي عدة مرات مع فريق أرسنال خلال الفترة الماضية للمشاركة في معسكرات الفريق الشتوية بدبي، كما زارها برفقة الأصدقاء، لكن زيارته الأخيرة جمعت بين متعة الأجواء وجدية التدريبات التي تمت بالتنسيق بين الجهاز الفني لنادي أرسنال بقيادة المدرب أرتيتا ومساعديه وبين المدرب المحترف الذي يمتلك مركز تدريب في دبي شيان أوشيا، الذي أشرف على التدريبات الفردية لسميث رو ومهارات اللعب واللياقة البدنية وفق برنامج الإعداد الذي اعتمده نادي أرسنال، والذي يأتي بعد موسم عانى فيه النجم الموهوب خريج أكاديمية أرسنال من تكرار الإصابات التي أبعدته عن مباريات كثيرة خلال الموسم.

وأشاد المدرب شيان بحرص اللاعب الإنجليزي على المحافظة على لياقته والتدريب يومياً خلال فترة إجازته في دبي والعودة القوية للملاعب مع نادي أرسنال، وكذلك مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا، وكذلك باحترافية العمل في نادي أرسنال، حيث يتم التواصل مع اللاعبين ومتابعة إجازاتهم وتدريباتهم، والحرص على استمرار محافظتهم على مستوياتهم.