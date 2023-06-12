معسكر عربي لـ «النسور» تحضيراً للموسم الجديد

فيصل النقبي (خورفكان)

تتجه شركة نادي خورفكان لكرة القدم، لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول في دولة عربية، بدلاً من أوروبا كما كان يحدث خلال السنوات السابقة، وذلك من أجل تجهيز الفريق بشكل جيد وإقامة عدد من المباريات المهمة خلال فترة التحضير تحت قيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

كما حددت الشركة بداية فترة الإعداد الداخلي، حيث سيتجمع اللاعبون في الأول من يوليو المقبل، وذلك للفحوصات الطبية، ومن ثم بداية المرحلة الأولى الدخلية قبل السفر للمعسكر الخارجي، الذي يستمر 20 يوماً ليختتم الفريق فترة إعداده بداية أغسطس المقبل في مرحلته الثالثة للإعداد.

وستجتمع اللجنة الفنية قريباً، من أجل وضع آخر الترتيبات بالنسبة للاعبين الأجانب الجدد والمواطنين، الذين سيتم التعاقد معهم، وفقاً لحاجة الفريق خلال الموسم المقبل.