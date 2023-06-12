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«العاصفة» تستهدف الأوكس الأيرلندي بعد «جودوود»

«العاصفة» تستهدف الأوكس الأيرلندي بعد «جودوود»
12 يونيو 2023 13:34

عصام السيد (أبوظبي)
يتوقع أن تستهدف المهرة «العاصفة» المملوكة لشادويل، سباق دارلي آيرش أوكس بفضل نجاحها السهل، حين سحقت منافساتها في سباق ويثربي بريتش للمهرات «قوائم»، والذي أقيم يوم الأحد بمضمار جودوود في المملكة المتحدة.
وسجلت المهرة المنحدرة من نسل «فرانكل» فوزاً لافتاً، في أول ظهور لها في مضمار هايدوك قبل 17 يوماً تحت قيادة دين أونيل، وظلت غير مهزومة مع الأداء الاستثنائي الذي سجلته في جودوود أمس.
وقاد الفارس جيم كرولي المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات للفوز، بفارق 6,5 طول على مجموعة من المهرات في السباق البالغ طوله 2000 متر.
وقال ثادي جوسدن الذي يشرف على المهرة مع والده جون: «لقد كانت دائماً تظهر إمكانيات كلاسيكية، وفي الحقيقة أنها لم تشارك في السباقات في سن السنتين، ولكن أظهرت معدنها الأصيل في مشاركتها الأولى، ونأمل أن تتمكن من الاستمرار في مسارها التصاعدي».
وقال أنجوس جولد مدير سباقات شادويل: «من المرجح أن تكون رحلتها القادمة إلى إيرلندا للمشاركة في سباق الأوكس الأيرلندي الكلاسيكي».
وأضاف:«كان أمراً رائعاً، ولم يكن لدينا الوقت لمناقشته بعد، وسنتحدث إلى الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم «مالكة شادويل»، لكن الشيء الواضح جداً، إذا أردنا أن نتحلى بالجرأة، فيمكننا التحدث عن إلحاقها بسباق الأوكس الأيرلندي».
«من حيث التوقيت، كان من المؤسف أنها كانت تعاني من مشاكل في عدم النضج، فقد كانت إنزيمات عضلاتها مرتفعة بعض الشيء لفترة من الوقت، لذا فقد ظلوا مستقرين معها واستغرقوا وقتهم في العادة، إنها مهرة كبيرة وطويلة، إنها (من عائلة) عنفوان، ويمكنك المجادلة بأنها نسبها ميل وربع، لكن بالنسبة لي، أنا متأكد من أنها ستبقى ميل ونصف.»

شادويل
سباق الأوكس
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