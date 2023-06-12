«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»

باريس (أ ف ب)

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب، بعد انفراده بالرقم القياسي في الألقاب الكبيرة في بطولات الجراند سلام، إثر تتويجه بطلا في رولان جاروس الفرنسية الأحد، ليستهل أسبوعه رقم 388 في القمة، في حين شهد التصنيف خروج الإسباني رافايل نادال للمرة الأولى من نادي المئة.

ومنذ بدء مسيرته الاحترافية عام 2003، احتل «نولي 36 عاماً» المركز الأول على مدى أكثر من سبع سنوات مجتمعة، ليحطم في فبراير الماضي الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات الذي كان بحوزة الألمانية شتيفي جراف «377 أسبوعاً».

واستفاد ديوكوفيتش من فوزه على الإسباني كارلوس الكاراز في الدور نصف النهائي من رولان جاروس، بعد تعرّض الأخير لتقلصات عضلية في المجموعتين الأخيرتين حدّت من تحركاته على أرضية الملعب، كما من الخروج المبكر للروسي دانيال مدفيديف وتحديداً في الدور الأول ليتراجع الأخير إلى المركز الثالث.

أما وصيف النروجي كاسبر رود، فاحتفظ بالمركز الرابع بفارق 40 نقطة فقط عن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

في المقابل، دفع نادال ثمن عدم مشاركته في البطولة الفرنسية، لا سيما بأنه يحمل لقبها العام الماضي، فخسر العديد من النقاط جعلته يتراجع 121 مرتبة ليصبح خارج نادي اللاعبين المئة الأوائل. ويحتل ابن جزيرة مايوركا المركز 136 حالياً.

وفي فئة السيدات، احتفظت البولندية إيجا شفيونتيك الفائزة في رولان جاروس بالمركز الأول، رافعة رصيدها إلى 4 القاب كبيرة، في حين ارتقت وصيفتها التشيكية كارولينا موخوفا 27 مرتبة وباتت في المركز ال16 وهو أفضل تصنيف لها في مسيرتها.

وكانت شفيونتيك اعتلت صدارة التصنيف العالمي في أبريل عام 2022، وهي تتقدّم حالياً بفارق أكثر من 800 نقطة على البيلاروسية أرينا سابالينكا التي خسرت في نصف نهائي رولان جاروس.

وصعدت الكازاخستانية ايلينا ريباكينا إلى المركز الثالث على الرغم من انسحابها قبل خوضها مباراتها في الدور الثالث، مستغلة خروج الأميركية جيسيكا بيجولا في الدور الأول.

في المقابل، استغلت البرازيلية بياتريز حدّاد مايا مشوارها الرائع في البطولة الفرنسية وبلوغها نصف النهائي، لتدخل نادي اللاعبات العشر الأوليات.

-تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7595 نقطة (+2)

2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 7175 (-1)

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 6100 (-1)

4. كاسبر رود (النرويج) 4960

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4920

6. هولجر رونه (الدنمارك) 4375

7. أندري روبليف (روسيا) 4000

8. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3515

9. يانيك سينر (إيطاليا) 3300

10. كارن خاتشانوف (روسيا) 3125 (+1)

-تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيجا شفيونتيك (بولندا) 8940 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8012

3. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5090 (+1)

4. كارولين جارسيا (فرنسا) 5025 (+1)

5. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 4905 (-2)

6. أنس جابر (تونس) 3961 (+1)

7. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 3435 (-1)

8. ماريا ساكّاري (اليونان) 3272

9. بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3102 (+1)