جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه

إسطنبول (أ ف ب)

أعلن المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المرشح لتدريب المنتخب السعودي، رحيله عن نادي فناربخشه التركي بعد إخفاقه في قيادته إلى لقب الدوري المحلي في كرة القدم.

قال في مؤتمر صحفي أمس بعد تتويج فريقه بلقب الكأس على حساب باشاك شهير (2-0) في أزمير: «بدءاً من اليوم، لم أعد مدرباً لفناربخشه».

وحلّ فناربخشه وصيفاً في الدوري وراء غريمه جلطة سراي، علماً أن فريق مدينة إسطنبول لم يتوّج منذ 2014، عندما أحرز لقبه التاسع عشر.

ويندرج اسم جيسوس ضمن لائحة مدرّبين درسها الاتحاد السعودي لتعيين خلف للفرنسي هيرفي رينارد المنتقل للإشراف على منتخب سيدات فرنسا، بحسب ما قال مصدر مطلع: «درس الاتحاد السعودي ملفات عدة مدربين بينهم جيسوس، وقد يتم التعاقد معه بعد إنهاء مهمته» مع فناربخشه.

وأضاف المصدر «لم يوقع الاتحاد السعودي حتى الآن مع أي مدرّب للإشراف على المنتخب الأوّل».

ويملك جيسوس تجربة سابقة في الكرة السعودية عندما قاد نادي الهلال في موسم 2019.

وكانت لجيسوس بداية إيجابية سريعة مع الهلال، ورفع الكأس السوبر المحلية على حساب الاتحاد في مباراته الرسمية الأولى، وبلغ ربع نهائي كأس الملك وبطولة الأندية العربية، وصدارة الدوري المحلي. خاض 26 مباراة في مختلف المسابقات، ففاز في 20 منها وخسر مرتين فقط.

وكان هذا السجل ليضمن له مستقبلاً بعيد المدى مع الهلال، لكن الطرفين افترقا أواخر يناير 201، بعد نحو ستة أشهر فقط على رأس الإدارة الفنية. تفاوتت أسباب الرحيل، بين جيسوس الذي أكد أنه لم يكن يرغب في ربط مستقبله بالنادي، وتأكيد إدارة الأخير أنها تريد مدرباً يقودها إلى هدف غالٍ طال انتظاره: لقب دوري أبطال آسيا الذي عاد الهلال وأحرزه مرتين في 2019 و2021.

ويملك ابن الثامنة والستين تاريخاً حافلاً في البرتغال، حيث قاد بنفيكا إلى لقب الدوري ثلاث مرات بين 2010 و2015، ووصافة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مرتين في 2013 و2014.

وكما قاد فلامنجو إلى لقب الدوري البرازيلي في 2019 وكأس ليبرتادوريس في العام عينه ووصافة مونديال الأندية.

وبحال تدريبه منتخب «الصقور الخضر»، سيكون المنتخب الأول يشرف عليه ابن مدينة أمادورا البرتغالية.