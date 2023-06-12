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صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»

صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
12 يونيو 2023 12:21

دبي (الاتحاد)
كلفت لجنة الحكام في بطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات تحت 23 سنة، الحكم الدولي سلطان محمد صالح لإدارة مباراة منتخبي سلطنة عُمان ولبنان، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة، والمقرر إقامتها اليوم على استاد المدينة في بغداد.
ويضم طاقم حكام المباراة، الحكم الوطني الدولي ياسر سبيل المرشدي (المساعد الأول)، والحكمين الدوليين السوريين محمد السيد علي (المساعد الثاني)، فراس الطويل (الحكم الرابع).
وشارك الحكم الدولي سلطان محمد صالح مؤخراً ضمن طاقم تحكيم مباريات التصفيات التمهيدية لكأس آسيا تحت 17 سنة، التي أقيمت العام الماضي، كما شارك (حكماً رابعاً) ضمن طاقم تحكيم مباراة المريخ السوداني وتشرين السوري في بطولة الملك سلمان للأندية، والتي أقيمت في شهر مارس 2023، ومباراة الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني يوم 8 يونيو الجاري في ذات البطولة، إضافة للعديد من المباريات في مسابقات اتحاد الكرة لأندية المحترفين.
من جانب آخر، شارك الحكم المساعد الدولي ياسر سبيل المرشدي الذي تم اعتماده في قائمة حكام كرة القدم الدوليين لعام 2023، ضمن طاقم تحكيم المباراة الودية بين منتخبي إندونيسيا وأفغانستان في شهر مايو 2021، ومباراة الجزائر وسوريا الودية في شهر نوفمبر 2022، إلى جانب مشاركته في إدارة العديد من المباريات المحلية في مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين في الموسم الرياضي 2022-2023، إضافة لمسابقة دوري الدرجة الأولى خلال المواسم الكروية الماضية.

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