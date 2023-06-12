لهذا السبب.. ديفيز يفضل الريال على «البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا تخفي إدارة ريال مدريد الإسباني رغبتها في ضم الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ليكون بديلاً للفرنسي فيرلان ميندي الذي لم يقدم أوراق اعتماده بصورة جيدة في هذا المركز، إلى جانب كثرة تعرضه للإصابة، لدرجة أن مواطنه إدواردو كامافينجا لاعب خط الوسط بالفريق، حل محله كثيراً في مركز الظهير الأيسر.

كما لا يخفي ديفيز نفسه حبه للريال منذ نعومة أظافره، ولكن عقده مع البايرن ينتهي في صيف 2025، ما يتطلب بذل جهد كبير من جانب «الميرينجي» لإقناع «البافاري» بالحصول على خدماته هذه الصيف.

ويعتبر ألفونسو ديفيز أحد أفضل ظهراء الجنب في العالم، منذ مجيئه إلى البايرن عام 2019، ولعب دوراً مهماً في انتصارات الفريق واحتكاره لبطولة الدوري «البوندسليجا».

وذكرت مصادر صحفية ألمانية أنه رغم سعادة ديفيز باللعب في البايرن، إلا أنه يفكر بالفعل في مغادرة ميونيخ بحثاً عن تحد جديد في مكان آخر، وإن هذا المكان الجديد هو ريال مدريد.

ويأتي إعلان اللاعب صراحة عن رغبته في اللعب للريال، ليشجع مسؤولي النادي الملكي للمسارعة بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة البايرن. وقالت المصادر نفسها إن ديفيز يفضل ريال مدريد على برشلونة لسبب قديم يرجع تاريخه إلى الفترة التي كان ديفيز مازال يلعب فيها في أميركا الشمالية، ويتذكر اللاعب هذا السبب قائلاً: عندما عُرض اسمي على بارتوميو رئيس برشلونة وقتها، رد مندهشاً بقوله: أأضم لاعباً كندياً؟!. وتقول المصادر نفسها إن هذه العبارة أثرت كثيراً في ديفيز وعلق عليها قائلاً: كان برشلونة يريدني ولكن رئيسه لم يشأ ذلك فقط لكوني قادم من كندا، ولن أنسى هذا الموقف على الإطلاق، وخاصة إنه لم ينكر ذلك أمامي، وهذا الأمر حطم مشاعري.

وذكر موقع «ياهو سبورت» أن شعور ديفيز بالمرارة جعله يتجاهل أي محاولة من جانب برشلونة للتقارب منه ومحاولة ضمه هذا الصيف.

وقال الموقع إنه إذا كان مستقبل ديفيز غير واضح حتى الآن، إلا أنه في حال طلبه الرحيل عن البايرن، سيكون ريال مدريد أول وجهة يقصدها، وخاصة أن النمساوي ديفيد ألابا مدافع الريال وزميله السابق في بايرن ميونيخ، يمارس عليه ضغطاً من أجل اللعب إلى جواره في «السانتياجو برنابيو».

وبدأ ألفونسو ديفيز المولود في 2 نوفمبر2000، «22 عاماً»، مسيرته الاحترافية في نادي فانكوفر وايتكابس في 2016، وحتى 2018، ثم شد الرحال إلى أوروبا للعب في بايرن ميونيخ وبدأ في فريق «الرديف» عام 2019، وتم تصعيده للفريق الأول في نفس العام. ولعب ديفيز لمنتخبي كندا تحت 17 و21 سنة ثم انتقل للمنتخب الأول في 2017.