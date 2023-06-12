الثلاثاء 13 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

لهذا السبب.. ديفيز يفضل الريال على «البارسا»

لهذا السبب.. ديفيز يفضل الريال على «البارسا»
12 يونيو 2023 12:08

أنور إبراهيم (القاهرة)
لا تخفي إدارة ريال مدريد الإسباني رغبتها في ضم الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ليكون بديلاً للفرنسي فيرلان ميندي الذي لم يقدم أوراق اعتماده بصورة جيدة في هذا المركز، إلى جانب كثرة تعرضه للإصابة، لدرجة أن مواطنه إدواردو كامافينجا لاعب خط الوسط بالفريق، حل محله كثيراً في مركز الظهير الأيسر. 

كما لا يخفي ديفيز نفسه حبه للريال منذ نعومة أظافره، ولكن عقده مع البايرن ينتهي في صيف 2025، ما يتطلب بذل جهد كبير من جانب «الميرينجي» لإقناع «البافاري» بالحصول على خدماته هذه الصيف.
ويعتبر ألفونسو ديفيز أحد أفضل ظهراء الجنب في العالم، منذ مجيئه إلى البايرن عام 2019، ولعب دوراً مهماً في انتصارات الفريق واحتكاره لبطولة الدوري «البوندسليجا». 

وذكرت مصادر صحفية ألمانية أنه رغم سعادة ديفيز باللعب في البايرن، إلا أنه يفكر بالفعل في مغادرة ميونيخ بحثاً عن تحد جديد في مكان آخر، وإن هذا المكان الجديد هو ريال مدريد. 

أخبار ذات صلة
الريال يكرم فينسيوس ورودريجو برقمي رونالدو وأسينسيو
زمن اللعب الفعلي بالدوريات الكبرى.. «الفرنسي» وسان جيرمان في الصدارة

ويأتي إعلان اللاعب صراحة عن رغبته في اللعب للريال، ليشجع مسؤولي النادي الملكي للمسارعة بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة البايرن. وقالت المصادر نفسها إن ديفيز يفضل ريال مدريد على برشلونة لسبب قديم يرجع تاريخه إلى الفترة التي كان ديفيز مازال يلعب فيها في أميركا الشمالية، ويتذكر اللاعب هذا السبب قائلاً: عندما عُرض اسمي على بارتوميو رئيس برشلونة وقتها، رد مندهشاً بقوله: أأضم لاعباً كندياً؟!. وتقول المصادر نفسها إن هذه العبارة أثرت كثيراً في ديفيز وعلق عليها قائلاً: كان برشلونة يريدني ولكن رئيسه لم يشأ ذلك فقط لكوني قادم من كندا، ولن أنسى هذا الموقف على الإطلاق، وخاصة إنه لم ينكر ذلك أمامي، وهذا الأمر حطم مشاعري.
وذكر موقع «ياهو سبورت» أن شعور ديفيز بالمرارة جعله يتجاهل أي محاولة من جانب برشلونة للتقارب منه ومحاولة ضمه هذا الصيف. 

وقال الموقع إنه إذا كان مستقبل ديفيز غير واضح حتى الآن، إلا أنه في حال طلبه الرحيل عن البايرن، سيكون ريال مدريد أول وجهة يقصدها، وخاصة أن النمساوي ديفيد ألابا مدافع الريال وزميله السابق في بايرن ميونيخ، يمارس عليه ضغطاً من أجل اللعب إلى جواره في «السانتياجو برنابيو».
وبدأ ألفونسو ديفيز المولود في 2 نوفمبر2000، «22 عاماً»، مسيرته الاحترافية في نادي فانكوفر وايتكابس في 2016، وحتى 2018، ثم شد الرحال إلى أوروبا للعب في بايرن ميونيخ وبدأ في فريق «الرديف» عام 2019، وتم تصعيده للفريق الأول في نفس العام. ولعب ديفيز لمنتخبي كندا تحت 17 و21 سنة ثم انتقل للمنتخب الأول في 2017.

 

ألفونسو ديفيز
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
برشلونة
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
الإمارات
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
اليوم 01:09
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
اليوم 01:09
زيلينسكي خلال استقبال مريم المهيري (وام)
الإمارات
زيلينسكي يشيد بدور محمد بن زايد في تحقيق السلام والازدهار بالعالم
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©