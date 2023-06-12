الثلاثاء 13 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

السيسي يهنئ الأهلي المصري بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا

اللاعب حسين الشحات (وسط) يحتفل باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا
12 يونيو 2023 10:20

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ووفقاً لبيان المتحدث باسم الرئاسة المصري عبر صفحته على فيسبوك فقد أشاد الرئيس السيسي "بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة، ومثنياً على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز".

وأضاف البيان "وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات". وتوج الأهلي المصري مساء الأحد بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

أخبار ذات صلة
الأهلي يجرد الوداد من لقب «الأبطال الأفريقي»
نهائي الأبطال الأفريقي.. الوداد والأهلي بين الثأر والتأكيد

وتقدم الوداد بهدف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة .78 وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي 2 / 1 ليتوج باللقب فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / .

المصدر: وكالات
عبدالفتاح السيسي
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
الإمارات
عبدالله بن زايد: الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة مع اليابان
اليوم 01:09
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
الإمارات
«مركز محمد بن راشد».. مشاريع فضائية طموحة بأيدٍ إماراتية 100%
اليوم 01:09
زيلينسكي خلال استقبال مريم المهيري (وام)
الإمارات
زيلينسكي يشيد بدور محمد بن زايد في تحقيق السلام والازدهار بالعالم
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©