السيسي يهنئ الأهلي المصري بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ووفقاً لبيان المتحدث باسم الرئاسة المصري عبر صفحته على فيسبوك فقد أشاد الرئيس السيسي "بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة، ومثنياً على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز".

وأضاف البيان "وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات". وتوج الأهلي المصري مساء الأحد بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وتقدم الوداد بهدف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة .78 وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي 2 / 1 ليتوج باللقب فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / .