الأهلي يجرد الوداد من لقب «الأبطال الأفريقي»

الدار البيضاء(د ب أ)

توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وجرّد الاهلي المصري منافسه من لقبه بطلاً لدوري أبطال أفريقيا مشستفيداً من التفوق عليه بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار.

وتقدم الوداد بهدف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة .78 وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي 2 / 1 ليتوج باللقب فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2.