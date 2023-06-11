العين يجهز موازنة مستقلة للمشاريع التطويرية ومصاريف «الآسيوية»

العين (الاتحاد)

ترأس الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لعام 2023، والذي انعقد أمس بمقر النادي.

ونقل الشيخ سلطان بن حمدان لأعضاء اللجنة التنفيذية، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن شكره لرئاسة النادي، على الثقة في جميع الذين شملتهم قرارات التكليف، لتسيير شركتي كرة القدم والألعاب الرياضية، مرحباً في ذات الوقت بالأعضاء الجدد، ومتمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة النادي وشركاته.

كما أعرب رئيس اللجنة التنفيذية، عن شكره لأعضاء الشركتين الذين انتهت فترة عضويتهم في كرة القدم والألعاب الرياضية، وذلك على الجهود التي بذلوها في خدمة النادي.

وأطلع رئيس اللجنة التنفيذية على مشروع تطوير العمل الاستراتيجي والتشغيلي، وخطط التحسين المقدمة من بيوتات الخبرة التي أشرفت على المشروع، ووجه بالبدء في استغلال فرص التحسين بدءًا من الموسم الرياضي الجديد مع الأخذ بملاحظات الشركاء خلال أسبوع من تاريخه. كما اطلع على تقرير الأداء في الموسم الماضي موجهاً رؤساء الشركات ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المخطط لها والمعتمدة من رئاسة النادي.

واطلعت اللجنة كذلك على التقرير المالي للموسم الماضي ومعدل الأرباح والخسائر التي توافقت مع الموازنات المعتمدة باستثناء بعض الزيادات، وحث الرئيس على تعويض العجز من خلال زيادة الإيرادات.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الموازنات المالية المقدمة من النادي وشركاته، وشدد الرئيس على الالتزام بسياسة النادي المالية، مع ضرورة التوافق بين الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى إعداد موازنة مستقلة للمشاريع التطويرية ومصاريف البطولة الآسيوية، للعرض على رئاسة النادي.

كما شدد على التزام النادي بالخطط الاستراتيجية والقيم المؤسسية والعمل على مواكبة علامات التطور، سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح في النادي وشركاته، كما وجه بتعزيز المساهمات المجتمعية، وتحسين الخدمات المقدمة للجماهير «العيناوية».

وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس اللجنة التنفيذية بالإعداد للموسم الرياضي الجديد، والعمل على تحقيق طموحات الجماهير التي تستحق تعزيز الجهود، قياساً لما قدمته من دعم متواصل وفعال لجميع الفرق بمختلف الألعاب.

وقد حضر الاجتماع حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي والشركات التابعة له، ومحمد عبدالله أحمد الظاهري، رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، والدكتور مطر الدرمكي، عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وخميس عبيد الكعبي، عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وسلطان المطوع الظاهري، نائب رئيس شركة نادي العين للاستثمار.