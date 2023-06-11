«جاجوارز» بطلاً للدوري العالمي للبادل في دبي

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق جاجوارز لقب النسخة الأولى من بطولة الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليج»، الحدث الأول من نوعه على الإطلاق، الذي أُقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تحت عنوان «أعظم عرض في الملعب».

وجاء الفوز بعد الانتصار الكبير الذي حققه الفريق بالنهائي على فريق بانثرز بنتيجة 3 - 1.

وتسلم الفريق الفائز كأس البطولة ومكافأة الفوز البالغة 550 ألف درهم إماراتي، من ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وراجيش بناجا رئيس «وورلد بادل ليج»، وأميت شارما الشريك المؤسس للحدث، فيما تسلم فريق بانثرز كأس المركز الثاني ومكافأة الفوز البالغة 275 ألف درهم، من سعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل، ومؤسسي البطولة.

حضر المباراة النهائية نصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، وعبدالله حمد بن سوقات عضو اتحاد البادل، وجماهير غفيرة استمتعت بالختام الرائع للبطولة، التي شارك فيها 24 من نخبة اللاعبين واللاعبات المصنفين الأوائل على العالم، إلى جانب 4 من لاعبي منتخبنا الوطني للبادل الذين توزعوا على الفرق الأربعة المشاركة في البطولة، وهي جاغوارز وباثنرز وشيتاز وتايجرز.

وضم فريق «جاجوارز» كلاً من: عبدالله عبدالعزيز عبدالله نجم منتخبنا الوطني، إلى جانب أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنفتين في المرتبة الثالثة عالمياً، وكارلوس دانيال جوتيريس المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك المصنف سادساً، وجيرونيموغ

جونزاليس لوك المصنف ثالث عشراً وكارولينا نافارو بيورك المصنّفة في المرتبة السابعة والأربعين..

وهنأ ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، الفريق البطل، مؤكداً أن الجميع فائز في هذه البطولة التي ولدت من دبي، وانطلقت للعالم لتساهم في تطوير رياضة البادل على مستوى دولة الإمارات والعالم، عبر تنظيم منافسات عالية المستوى ومشاركة نجوم منتخبنا الوطني ضمن الفرق، التي ضمن نخبة لاعبي ولاعبات العالم.