«الأولمبي» يتحفز لمواجهة الأردن في «غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم لمواجهة نظيره الأردني ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات تحت 23 سنة، المقرر انطلاقها الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد المدينة في العاصمة العراقية بغداد.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى بغداد، حيثُ أجرى منتخبنا مرانه الأول على ملعب الشعب تحت قيادة المدرب الأسباني دينيس سيلفا والجهاز الفني المساعد، بمشاركة 23 لاعباً: وليد المحرزي، ياسر حسن (اتحاد كلباء) فهد بدر (الإمارات) عبدالله عباس (البطائح) أحمد فوزي، أحمد محمود، راكان وليد، زايد سلطان، محمد عبدالله، نواف سالم (الجزيرة) خالد توحيد (الشارقة) حارب عبدالله، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، عبدالعزيز البلوشي (شباب الأهلي) عبدالله الحمادي (الظفرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) عيسى خلفان (العين) حمد المقبالي (الفجيرة) علي عبدالعزيز، مايد الطنيجي (النصر) عبدالله حمد، عبدالله أحمد (الوحدة).

من جهته، تحدث راكان وليد حارس منتخبنا الوطني الأولمبي عن سير إعداد المنتخب مؤخراً خلال معسكر القاهرة، مشيداً بالأجواء المميزة التي سادت صفوف المنتخب خلال الحصص التدريبية، وتحفز جميع اللاعبين على أداء التدريبات بجدية وحماس، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني لإعداد المنتخب لمباراته الافتتاحية في البطولة أمام المنتخب الأردني، وتحقيق نتيجة إيجابية تمهد لعبور المنتخب لنصف مشوار مرحلة المجموعات.

وختم حديثه بالتأكيد على الجاهزية الكاملة لكل اللاعبين لخوض المباراة المقبلة، واستعداد الجميع لتقديم أفضل ما لديهم في البطولة، والتي ستشهد منافسات قوية بين جميع المنتخبات التسعة المشاركة في النسخة الحالية.

وتُقام مباريات دور المجموعات من دور واحد، ويتأهل الأول من المجموعات الثلاث بالإضافة لأفضل منتخب في المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي المقرر إقامته 17 يونيو المقبل.