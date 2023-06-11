«الإمارات للدراجات» الثاني في سباق سويسرا

جنيف (وام)

فاز الدراج مارك هيرشي من فريق الإمارات بالمركز الثاني في سباق «جي بي دي كانتونز أرجاو» الذي أقيم في سويسرا.

وعبر هيرشي عن سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق، على الرغم من عدم تمكنه من الفوز بوجود عدد كبير من الدراجين المتميزين.

وقال إن البداية جيدة لسباق طواف سويسرا، ولدينا بعض التعزيزات القادمة، والفريق سيكون أكثر جاهزية.

كما قدم آدم ييتس، دراج فريق الإمارات، أداءً قوياً في المرحلة 7 من سباق «كريتريم دو دوفين»، وذلك بطول 147.9 كلم، من «بورت دي سافوا» إلى قمة كول دي لا كروا دي فير، وحصل على المركز الثاني، خلف جوناس فينججارد «من فريق لوتو جامبو».

وصعد متسابق فريق الإمارات إلى المركز الثاني في التصنيف العام، خلف المتصدر بدقيقتين و11 ثانية، متقدماً على الدراج الذي حل في المركز الثالث بن أوكونور من فريق إيه جي تو أر سيتروين بنحو 13 ثانية.