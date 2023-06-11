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الرياضي

جاسم يحرز برونزية «آسيا للدراجات»

جاسم يحرز برونزية «آسيا للدراجات»
12 يونيو 2023 01:28

دبي (الاتحاد) 

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أحرز عبدالله جاسم دراج المنتخب الوطني، برونزية سباق الفردي العام تحت 23 سنة في البطولة الآسيوية للدراجات المقامة في تايلاند، وذلك بعد منافسة قوية مع دراج أوزبكستان، ورغم تعرض عبدالله جاسم، لعطل في دراجته بأول 7 كيلومترات من السباق، إلا أنه نجح في العودة والالتحاق بالمجموعة، المنافسة حتى خط النهاية والحصول على أول ميدالية آسيوية له، ويسدل الستار عليها غداً بسباق الفردي العام للكبار ويشارك فيه المنتخب الوطني بثلاثة لاعبين.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بأربعة لاعبين وهم سيف معيوف، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، إضافة إلى البطلة صفية الصايغ، وضمت البعثة المدرب الوطني بدر ثاني وحمد المرزوقي مديراً للبعثة، والمدلك جون، والميكانيكي ساجد سندروان.
كان عبدالله جاسم، قد شارك في سباق ضد الساعة الفردي، وكان قريب من الحصول على الميدالية الفضية، لولا حادث السقوط الذي تعرض له في أخر 150 متراً، وتسبب في تعطيله لأكثر من دقيقة وخسارة زمن الوصول، ولكنه نجح في التعويض خلال سباقه الأخير اليوم والحصول على الميدالية الآسيوية في سباق شهد مشاركة 59 دراجاً ولمسافة 138 كم.
وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات أن عبدالله جاسم جني ثمار التعب والمجهود الكبير الذي قام به المنتخب والمعسكر، الذي استمر من شهر مارس الماضي واستمر حتى موعد المشاركة في البطولة الآسيوية.
ومن جانب آخر تشارك صفية الصايغ، في سباق الفردي العام تحت 23 سنة وتبحث عن إنجاز جديد لها وللإمارات بعد فترة إعداد وعمل كبير، في حين يختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة يوم غد الثلاثاء بسباق الفردي العام للكبار ويشارك فيه سيف معيوف، جابر المنصوري، عبدالله الحمادي.

المنتخب الوطني
تايلاند
أوزبكستان
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