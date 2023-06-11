«اليدويّة والهوائيّة» تعود من تايلاند بإنجاز الميداليات الثلاث

أبوظبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخبنا الوطني للدراجات قادمة من دولة تايلاند، بعد المشاركة القويّة في البطولة الآسيويّة للدراجات اليدويّة والهوائيّة، التي أقيمت خلال الفترة من الرابع إلى التاسع من الشهر الجاري.

وكانت مشاركة المنتخب الوطني قد تكلّلت بالنجاح في الحصول على ثلاث ميداليات، بواقع ذهبيّة للّاعبة «سلامة الخاطري» وفضيّة للّاعب «عايض الأحبابي» وبرونزيّة للّاعب «سالم الجنيبي». وقد جاءت الميداليات الثلاث عقب خوض لاعبي المنتخب الوطني سباق الفردي ضد الساعة، والذي أجري بمنطقة رايونج في تايلاند حيث بلغت مسافة السباق 15 كم.

الجدير بالذكر أنَّ بعثة المنتخب الوطني للدراجات ضمت اللاعبين أحمد البدواوي، عبد الله البلوشي، سالم الجنيبي، سلامة الخاطري، وذلك في فئة (C). أمّا في فئة (H) فشارك «عايض الأحبابي» وسعيد الظاهري. كما قاد المنتخب الوطني مدير البعثة السيّد ظافر المرقب، وكان المدير الفنّي لبعثة المنتخب الوطني المدرّب محمد المروي، بمعاونة أحمد المعيوف.

وشهد وصول البعثة إلى أرض الوطن استقبالاً حافلاً تقديراً للأداء المشرّف الذي قدّمه اللاعبون وأعضاء البعثة، واعتلائهم منصّة التتويج وحصولهم على ثلاث ميداليات ملوّنة.

ومن جانبه، أعرب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للّجنة البارالمبيّة الوطنيّة، عن سعادته بما حقّقه أبطال المنتخب الوطني للدرّاجات خلال مشاركتهم في المحفل الآسيوي

كما ثمّن المهيري جهود جميع أعضاء البعثة وعلى رأسهم مدير البعثة ظافر المرقب، والّذي كان على تواصل دائم مع اللجنة البارالمبيّة لإطلاعهم بشكل يومي على مستجدّات بعثة المنتخب الوطني.

وأكد المهيري أنّ هذه البطولة ستكون محطة إعداد لجميع اللاعبين وإكسابهم خبرات جديدة، وأن القادم من مشاركات سيكون أفضل بالجهد والإصرار على اعتلاء منصات التتويج.