جوران: أعشق التحديات ومتحمس لبدء «مهمة العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

عبر الصربي جوران تيفجوديتش مدرب النصر الجديد، عن حماسه الكبير لتدشين مشواره مع «الأزرق»، بعدما تولى المهمة مؤخراً خلفاً للكرواتي جوران توميتش، حيث يتأهب لقيادة تحضيرات «العميد» للموسم الجديد 2023- 2024، من خلال التجمع الداخلي ومعسكر الإعداد الخارجي في أوروبا.

وقال جوران المنتقل لتدريب النصر قادماً من عجمان: «أنا أحب التحديات، وكرة القدم بالنسبة لي هي حياتي، وأسلوبي هو روح الفريق والعمل الجماعي بالعزيمة والتصميم».

وأضاف المدرب الصربي في تصريحات مصورة عبر حساب النادي: «النصر فريق رائع وله تاريخ طويل وأنا متحمس لبدء هذه المهمة مع أقدم نادٍ في الإمارات، وأتمنى التوفيق في المهمة الجديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لتحقيق تطلعات جماهيرنا، وتركيزنا الآن على التحديات المقبلة».

ووجه جوران رسالة خاصة لجماهير «الأزرق»: «جمهورنا، دعمكم اللامحدود هو أساس نجاح فريقنا، انضموا إلينا، لتكونوا اللاعب رقم 12 في الفريق وسنقاتل معاً من أجل الفوز، وجودكم في المدرجات يحفز اللاعبين ويشحن طاقاتهم بشكل غير مسبوق لأننا نعرف ما وراء هذا النادي، وراء هذا الشعور هذا هو النصر».

على صعيد متصل، أكملت إدارة «العميد» مفاوضات انتقال لاعب الوسط محمد جمال «29 عاماً»، بعد انتهاء إعارته الحالية لنادي الجزيرة قادماً من العين بنهاية موسم 2022- 2023، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.