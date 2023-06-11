الجالبوت يتأهب لقيادة «الصقور» في «المحترفين»

دبي (الاتحاد)

بات الوطني محمد الجالبوت الاسم الأبرز لقيادة فريق نادي الإمارات في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الجديد 2023- 2024، بعد النجاح الكبير في مهمته الأولى بالتحليق مع «الصقور» في المحترفين، بحصد وصافة دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي 2022- 2023.

وينتظر أن تعلن إدارة النادي تجديد الثقة في مدربها الحالي محمد الجالبوت، بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل البدء في برنامج تحضيرات الموسم الجديد والمعسكر الخارجي للفريق.

وتسابق إدارة نادي الإمارات الزمن لترتيب أوراق الفريق من خلال صفقات اللاعبين المواطنين والأجانب، بعد اكتمال إجراءت ضم الثنائي فهد سبيل وعامر عامر، وتجديد التعاقد مع مجموعة أخرى من اللاعبين أمثال أحمد خميس وخليفة عبدالله، في الوقت الذي برز فيه اتجاه لتمديد التعاقد مع المهاجم البرازيلي دياجو دا سيلفا، المتوج بدوره بلقب هداف «دوري الأولى» برصيد 24 هدفاً للمرة الثالثة على التوالي.