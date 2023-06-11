ميهرينس: مونديال سلة الكراسي في دبي نسخة استثنائية

رضا سليم (دبي)

خسر منتخبنا الوطني أمام البرازيل بنتيجة 36-83، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن بطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022» والمقامة حالياً بمركز دبي التجاري وتستمر حتى يوم 20 يونيو الجاري، وجاءت الخسارة الثانية لمنتخبنا في أول مشاركة له بالمونديال، حيث انتهت الفترة الأولى 26-12 والثانية 18-8، والثالثة 21-2 والرابعة 18-14، لتنتهي لمصلحة «السامبا» 83-36، ويلتقي في مباراته الأخيرة بالدور التمهيدي يوم الثلاثاء مع أستراليا.

من ناحية أخرى، وجّه منتخب بريطانياً حامل اللقب إنذاراً شديد اللهجة لمنتخبات البطولة، بعدما استهل مشواره بالفوز على منتخب إيران بنتيجة 90-59 في المجموعة الرابعة، رغم تفوق إيران في الربع الأول بنتيجة 22-17، ولكن حامل اللقب كشر عن أنيابه في الربع الثاني وتقدم بنتيجة 46-31، وحافظ على تفوقه في الربع الثالث بنتيجة 61-43، قبل أن يوسع الفارق وينهي اللقاء بنتيجة كبيرة 90-59.

وفي المجموعة نفسها، حسمت الخبرة نتيجة مباراة أميركا مع العراق لمصلحة الأول، بنتيجة 92-23 في المشاركة الأولى لـ«أسود الرافدين»، بينما شهدت أقوى مباريات البطولة حتى الآن بالمجموعة الثانية، فوز ألمانيا على كندا 65-52، فيما فازت كندا ضمن منافسات السيدات على البرازيل 61-56 والصين على أستراليا 71-49 واليابان على الجزائر 70-36 وهولندا على ألمانيا 60-45 وإسبانيا على بريطانيا 42-35 وأميركا على تايلاند 71-18.

ويشهد اليوم الرابع من الدور التمهيدي، 4 مباريات حاسمة لتحديد هوية المنتخبات التي ستتأهل من دور المجموعات، إذ يلتقي أميركا مع إيران والعراق مع بريطانيا وهولندا مع فرنسا والأرجنتين مع كوريا الجنوبية في مسابقة الرجال، وتشهد مسابقة السيدات، 6 مباريات تجمع ألمانيا مع الجزائر واليابان مع أميركا، وهولندا مع تايلاند وبريطانيا مع الصين وأستراليا مع البرازيل وإسبانيا مع كندا.

من جانبه، أشاد أولف ميهرينس رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي بمستويات مباريات البطولة، مؤكداً أن التنظيم الرائع يجعل المنتخبات لا تواجه أي مشاكل ويكون تركيزها فقط على تقديم كل ما لديها خلال المباريات.

وأضاف: «تنظيم دولة الإمارات للبطولة يفتح الباب لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الدول العربية وداخل الدولة بشكل خاص، إذ أن استضافة دبي للحدث العالمي تجعلها في بؤرة الاهتمام لجميع ممارسي رياضات أصحاب الهمم، وتسهم في انتشار رياضة سلة الكراسي المتحركة».

وأشار إلى أن الإبهار الذي قدمته دبي والسلاسة في تنظيم المباريات وجميع الأمور اللوجستية كانت متوقعة، وقال: «تابعت عن قرب الاستعدادات التي قامت بها الإمارات منذ الإعلان عن استضافتها للمونديال، وكانت جميع المؤشرات تؤكد أننا سنشاهد هذا التنظيم الرائع».

وأضاف ميهرينس: «هذه النسخة استثنائية من كل الجوانب، خاصة أنها تقام للمرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام، إلى جانب مشاركة 4 منتخبات عربية هي الإمارات ومصر والجزائر والعراق، وهو ما يؤكد التطور الكبير لرياضة سلة الكراسي المتحركة في الدول العربية، وهو أمر إيجابي في المستقبل».