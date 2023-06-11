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الرياضي

«كوديز ويش» لجودلفين يحلِّق بلقب متروبوليتان

«كوديز ويش» لجودلفين يحلِّق بلقب متروبوليتان
12 يونيو 2023 01:27

محمد حسن (دبي)

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واصل جواد جودلفين «كوديز ويش» انتصاراته في سباقات الفئة الأولى، مسجلاً فوزه الرابع على التوالي في سباق متروبوليتان هانديكاب الذي أقيم بمضمار بيلمونت بارك بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
وأظهر «كوديز ويش» بإشراف وليام موت، وقيادة جونيور ألفارادو، قدرات عالية وسرعة مذهلة، حيث انطلق من البوابة الأولى، ثم شق طريقه نحو الصدارة من الجهة الخارجية، بعد خروجه من المنعطف الأخير.
وبدأ ابن الفحل «كيرلن» في توسيع الفارق بينه وبين بقية الخيول، ليتغلب على الوصيف «زاندون» بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول، منتزعاً لقب السباق البالغ طوله 1600 متر، والمعروف بعبارة «مت مايل».
ويرتبط الجواد «كوديز ويش» بقصة إنسانية مؤثرة، مع الطفل كودي دورمان الذي يعاني منذ الولادة اعتلالاً جينياً يدعى متلازمة وولف هيرشورن، ولا يتواصل إلا عبر جهاز التابلت.
 التقى الاثنان لأول مرة في مزرعة جينزبرا التابعة لجودلفين بكينلاند في 2018، وحينها ذهب المهر الذي لم يكن له اسم آنذاك إلى دورمان ووضع رأسه في حضنه، ليبادر جودلفين بتسمية الجواد «كوديز ويش» أو «رغبة كودي».
منذ تلك اللحظة توطدت العلاقة بينهما طوال سيرة «كوديز ويش»، حيث كان دورمان حاضراً لمشاهدة كل الانتصارات التي حققها الجواد المنحدر من نسل الفحل «كيرلن» في العديد من المضامير.

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