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«ابن سليم» في «لو مان 24 ساعة» للمرة الأولى

«ابن سليم» في «لو مان 24 ساعة» للمرة الأولى
12 يونيو 2023 01:27

باريس (الاتحاد)

مع انطلاق سباق لو مان 24 ساعة، التقى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم مع المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتس كارلوس تفاريس، ووزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، وآكيو تويودا الذي سيقوم بقيادة سيارة تويوتا هيدروجين في السباق المخصص للسيارات المدارة بالهيدروجين في ميزون بلانش في مسار لو مان.  وناقش بن سليم قضايا فعاليات رياضة السيارات مع أقرانه، ومن ضمنها سباق لو مان 24 ساعة.
وتعقيباً على هذا اللقاء، علّق بن سليم بقوله: «إنني متحمس للغاية لحضوري لحدث لطالما اعتبرته الأضخم على الإطلاق في رياضة السيارات. من دون لو مان 24 ساعة، لا يمكن لرياضة السيارات أن تكون بالشكل الذي هي عليه، وبعض السيارات الأيقونية لم تكن لتُبتكر من دونه. فلطالما كان الابتكار جزءاً من الهوية المميزة لمدينة لو مان والتي تجمع بين إرث ومستقبل سباقات التحمّل».
وأضاف بن سليم: «يشهد كلّ من سباق لو مان وبطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات التحمّل أوج فترات الازدهار. بالطبع، لا يُمكن الحديث عن سباق لو مان وبطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات التحمّل دون ذكر فئة هايبر كار، والتي نشأت هذا العام مع أقوى مشاركة حتى الآن، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى المئوية».
وتابع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «من المذهل أن نحظى بمشاركة 16 سيارة من 7 علامات تجارية، مما يشير إلى ارتباط المنصة التقنيّة للهايبر كار مع المصنعين بشكل وثيق، وهذا يُجسد أيضاً دليلاً حيّاً على إعادة تطوير الأسس التنظيمية لبطولة الاتحاد الدولي لسباقات التحمّل، وهو جهد مشترك جمع بين الاتحاد الدولي للسيارات ونادي الغرب للسيارات ACO على مدار العامين الماضيين».

ابن سليم
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