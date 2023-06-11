«المانشافت» يخسر جهود فيرنر

فرانكفورت (د ب أ)

تأكد غياب المهاجم تيمو فيرنر عن المباراة رقم 1000 للمنتخب الألماني، والتي يلتقي خلالها ودياً مع نظيره الأوكراني اليوم.

ويعاني فيرنر، مهاجم لايبزج، إصابة في الكاحل، تعرض لها خلال نهائي كأس ألمانيا الأسبوع الماضي. ولم يتدرب فيرنر حتى الآن مع منتخب «المانشافت»، وسط آمال بإمكانية لحاقه بالمواجهة الودية الأخرى أمام بولندا يوم الجمعة المقبل، وبعدها بأربعة أيام أمام كولومبيا. كما يغيب عن مباراة الغد إيلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي، وروبن جوسينس، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بعد مشاركتهما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في إسطنبول أمس الأول.