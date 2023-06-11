الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«المانشافت» يخسر جهود فيرنر

أرشيفية
12 يونيو 2023 01:27

فرانكفورت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
"الناتو" يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
ألمانيا تعِد بقانون يسهّل هجرة الكوادر المتخصصة

تأكد غياب المهاجم تيمو فيرنر عن المباراة رقم 1000 للمنتخب الألماني، والتي يلتقي خلالها ودياً مع نظيره الأوكراني اليوم. 
ويعاني فيرنر، مهاجم لايبزج، إصابة في الكاحل، تعرض لها خلال نهائي كأس ألمانيا الأسبوع الماضي. ولم يتدرب فيرنر حتى الآن مع منتخب «المانشافت»، وسط آمال بإمكانية لحاقه بالمواجهة الودية الأخرى أمام بولندا يوم الجمعة المقبل، وبعدها بأربعة أيام أمام كولومبيا. كما يغيب عن مباراة الغد إيلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي، وروبن جوسينس، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بعد مشاركتهما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في إسطنبول أمس الأول.

المنتخب الألماني
ألمانيا
تيمو فيرنر
المانشافت
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
الرياضي
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
اليوم 12:27
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
الرياضي
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
اليوم 12:25
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
الرياضي
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
اليوم 12:21
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
الرياضي
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©