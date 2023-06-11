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الرياضي

عمار النعيمي: اللقب مستحق ونبارك لجماهير النادي العريق

عمار النعيمي: اللقب مستحق ونبارك لجماهير النادي العريق
11 يونيو 2023 21:34

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، بمناسبة فوز «السيتي» بلقب دوري أبطال أوروبا. وقال سموه في تغريدة على حسابه بـ «تويتر»: «بحضور سيدي رئيس الدولة، مانشستر سيتي يُتوّج باللقب الأغلى والأسمى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويستكمل الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، أبارك لأخي الشيخ منصور بن زايد ولجماهير النادي الكبير والعريق في كل العالم هذا اللقب المستحق ومزيد من الانتصارات».

عمار النعيمي
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
منصور بن زايد
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