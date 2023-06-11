الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عبدالله النيادي: رؤية منصور بن زايد أدت إلى «الثلاثية التاريخية»

عبدالله النيادي: رؤية منصور بن زايد أدت إلى «الثلاثية التاريخية»
11 يونيو 2023 21:33

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بـ "يوم روسيا"
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده

توجَّه عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج، بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تتويج نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وتحقيق الثلاثية التاريخية.
وقال: «الرؤية الثاقبة لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد وتوجيهاته السديدة ودوره الريادي في بناء مشروع متكامل يحصد النجاحات في كل موسم، أثمرت عن وصول النادي لهذه المرحلة التاريخية والحقبة الذهبية التي مكنتهم من الوقوف بأعلى المراتب الأوروبية، كما تعكس الإنجازات المميزة لكتيبة (مان سيتي) الدور البارز للقيادة والكفاءة الإدارية الإماراتية ومدى نجاح خططها الموضوعة منذ عام 2008 والطامحة للوصول إلى هذه المكانة المرموقة».
كما توجَّه النيادي بالتهنئة لمعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي؛ تقديراً للعمل الدؤوب والجهود المميزة التي ساهمت بتتويج هذا المشروع باللقب الأوروبي والموسم الاستثنائي.

عبدالله النيادي
منصور بن زايد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
الرياضي
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
اليوم 12:27
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
الرياضي
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
اليوم 12:25
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
الرياضي
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
اليوم 12:21
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
الرياضي
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©