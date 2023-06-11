الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

محمد بن ثعلوب: «الرؤية الثاقبة» قادت «القمر السماوي» إلى المجد

محمد بن ثعلوب: «الرؤية الثاقبة» قادت «القمر السماوي» إلى المجد
11 يونيو 2023 21:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بـ "يوم روسيا"
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده

تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة نادي العين للاستثمار، بالتهنئة الخالصة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز فريق نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 للمرة الأولى في تاريخ النادي الذهبي العريق الذي أصبح يتربع على عرش الأندية الأوروبية بفضل الرؤية الثاقبة والتخطيط العلمي والسليم لسموه، الذي أوصل الفريق إلى هذه المكانة المتميزة في زمن قياسي، ومعها أصبح «السيتيزن» رقماً صعباً على صعيد الأندية الكروية العالمية، متفوقاً على أعرق وأكبر الأندية في القارة العجوز.
وأضاف: «الإنجاز الذي حققه فريق نادي مانشستر سيتي بمثابة التأكيد على نجاح رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد الذي عمل على وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى إيصال الفريق لهذه المكانة الرفيعة، كان ذلك قبل خمسة عشر عاماً، وهي فترة زمنية تكاد لا تذكر عند الحديث عن صناعة فريق قادر على ملامسة المجد والتاريخ، وجاءت ثمار ذلك التخطيط بحصد الألقاب المحلية والوجود الدائم على القمة.

محمد بن ثعلوب
منصور بن زايد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
الرياضي
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
اليوم 12:27
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
الرياضي
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
اليوم 12:25
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
الرياضي
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
اليوم 12:21
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
الرياضي
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©