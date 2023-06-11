محمد بن ثعلوب: «الرؤية الثاقبة» قادت «القمر السماوي» إلى المجد

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة نادي العين للاستثمار، بالتهنئة الخالصة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز فريق نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 للمرة الأولى في تاريخ النادي الذهبي العريق الذي أصبح يتربع على عرش الأندية الأوروبية بفضل الرؤية الثاقبة والتخطيط العلمي والسليم لسموه، الذي أوصل الفريق إلى هذه المكانة المتميزة في زمن قياسي، ومعها أصبح «السيتيزن» رقماً صعباً على صعيد الأندية الكروية العالمية، متفوقاً على أعرق وأكبر الأندية في القارة العجوز.

وأضاف: «الإنجاز الذي حققه فريق نادي مانشستر سيتي بمثابة التأكيد على نجاح رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد الذي عمل على وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى إيصال الفريق لهذه المكانة الرفيعة، كان ذلك قبل خمسة عشر عاماً، وهي فترة زمنية تكاد لا تذكر عند الحديث عن صناعة فريق قادر على ملامسة المجد والتاريخ، وجاءت ثمار ذلك التخطيط بحصد الألقاب المحلية والوجود الدائم على القمة.