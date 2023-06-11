الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الرحماني: «مشروع رياضي» ناجح بكل المقاييس

الرحماني: «مشروع رياضي» ناجح بكل المقاييس
11 يونيو 2023 21:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بـ "يوم روسيا"
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده

تقدم فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «أفهار»، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بخالص التهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال الأوروبي.
وقال: «مانشستر سيتي يعاصر أعلى مراحل التطور والنمو لمشروع رياضي ناجح بالمقاييس كافة في ظل الاستراتيجية التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في عام 2008، وعلى مدار 15 عاماً استطاع هذا الكيان من تحقيق 20 لقباً، الأمر الذي يجسد الرؤية التي قادت لهذه المرحلة الحافلة والثرية بالإنجازات التاريخية والمواسم الاستثنائية».
وأضاف: «فخورون بالقيمة والمكانة التي وصل إليها نادي مانشستر سيتي عالمياً، والتي برهنت نجاحات القيادة الإماراتية، ودورها في التخطيط، ووضع الاستراتيجيات المتطورة التي أحدثت نقلة نوعية، وأسهمت بتحويل المان سيتي لقلعة نجاحات مستمرة على صعيد بطولات إنجلترا والقارة الأوروبية».

فيصل الرحماني
منصور بن زايد
مانشستر سيتي
دوري الأبطال الأوروبي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
الرياضي
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
اليوم 12:27
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
الرياضي
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
اليوم 12:25
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
الرياضي
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
اليوم 12:21
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
الرياضي
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©