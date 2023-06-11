الرحماني: «مشروع رياضي» ناجح بكل المقاييس

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «أفهار»، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بخالص التهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال الأوروبي.

وقال: «مانشستر سيتي يعاصر أعلى مراحل التطور والنمو لمشروع رياضي ناجح بالمقاييس كافة في ظل الاستراتيجية التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في عام 2008، وعلى مدار 15 عاماً استطاع هذا الكيان من تحقيق 20 لقباً، الأمر الذي يجسد الرؤية التي قادت لهذه المرحلة الحافلة والثرية بالإنجازات التاريخية والمواسم الاستثنائية».

وأضاف: «فخورون بالقيمة والمكانة التي وصل إليها نادي مانشستر سيتي عالمياً، والتي برهنت نجاحات القيادة الإماراتية، ودورها في التخطيط، ووضع الاستراتيجيات المتطورة التي أحدثت نقلة نوعية، وأسهمت بتحويل المان سيتي لقلعة نجاحات مستمرة على صعيد بطولات إنجلترا والقارة الأوروبية».