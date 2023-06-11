الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نهيان بن زايد: رؤية منصور بن زايد وضعت السيتي على القمة

نهيان بن زايد: رؤية منصور بن زايد وضعت السيتي على القمة
11 يونيو 2023 21:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بـ "يوم روسيا"
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، بفوز النادي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مؤكداً أن الفوز أسعد جماهير الكرة التي تابعت مسيرة تطور النادي حتى وصوله إلى القمة.
وأعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مؤكداً أنه جاء نتيجة للرؤية الثاقبة التي يمتلكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي أثمرت تحقيق اللقب الأوروبي الأغلى بكل جدارة واستحقاق بعد منافسة قوية، والتغلب على أعرق أندية القارة.
وقال سموه: «تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد، أصبح مانشستر سيتي في المقدمة، ويرسخ فوزه باللقب الأوروبي الكبير، مكانته البارزة في عالم كرة القدم، ويعكس تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي».
وأضاف سموه: «الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي، جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وُضعت قبل 15 عاماً، والجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة، بهدف تطوير النادي، وضمان تصدره، وفوزه بأهم الدوريات والبطولات الكروية، وترسيخ مكانته ضمن أقوى أندية كرة القدم في العالم».

نهيان بن زايد
مجلس أبوظبي الرياضي
منصور بن زايد
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
الرياضي
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
اليوم 12:27
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
الرياضي
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
اليوم 12:25
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
الرياضي
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
اليوم 12:21
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
الرياضي
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©