نهيان بن زايد: رؤية منصور بن زايد وضعت السيتي على القمة

أبوظبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، بفوز النادي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مؤكداً أن الفوز أسعد جماهير الكرة التي تابعت مسيرة تطور النادي حتى وصوله إلى القمة.

وأعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مؤكداً أنه جاء نتيجة للرؤية الثاقبة التي يمتلكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي أثمرت تحقيق اللقب الأوروبي الأغلى بكل جدارة واستحقاق بعد منافسة قوية، والتغلب على أعرق أندية القارة.

وقال سموه: «تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد، أصبح مانشستر سيتي في المقدمة، ويرسخ فوزه باللقب الأوروبي الكبير، مكانته البارزة في عالم كرة القدم، ويعكس تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي».

وأضاف سموه: «الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي، جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وُضعت قبل 15 عاماً، والجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة، بهدف تطوير النادي، وضمان تصدره، وفوزه بأهم الدوريات والبطولات الكروية، وترسيخ مكانته ضمن أقوى أندية كرة القدم في العالم».