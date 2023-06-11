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الرياضي

ذياب بن زايد: الرؤية الثاقبة لمنصور بن زايد قادت سيتي إلى اللقب الأغلى

ذياب بن زايد: الرؤية الثاقبة لمنصور بن زايد قادت سيتي إلى اللقب الأغلى
11 يونيو 2023 20:59

أبوظبي (وام)

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 هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي، بمناسبة تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. وأعرب سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه جاء نتيجة للرؤية الثاقبة التي يمتلكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي أثمرت تحقيق اللقب الأغلى بكل جدارة واستحقاق رغم المنافسة القوية من أقوى أندية القارة.
وقال سموه: «بقيادة الشيخ منصور بن زايد وجهوده الحثيثة تحول مانشستر سيتي إلى رقم صعب محلياً وقارياً، وفوزه باللقب الأوروبي الأكبر يرسخ مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم، ويعكس تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي».
كما هنأ سموه أعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، والقائمين على النادي، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والألقاب.

 

ذياب بن زايد
منصور بن زايد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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