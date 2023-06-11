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الرياضي

العواني: الإنجاز نتيجة طبيعية للرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب

العواني: الإنجاز نتيجة طبيعية للرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب
11 يونيو 2023 20:58

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، بمناسبة تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، الذي أسعد كل جماهير وعشاق السيتي في الإمارات، كما أسعد جماهيره الكبيرة حول العالم، مؤكداً أن الإنجاز جاء نتيجة طبيعية للرؤية الثاقبة من سمو الشيخ منصور بن زايد، والعمل المبهر الدؤوب، الذي قامت به إدارة النادي على مدار 15 عاماً، منذ بداية «حقبة أبوظبي» في 2008، والتي غيرت الكثير من المفاهيم في عالم كرة القدم، على مستوى الدوري الإنجليزي أولاً، ثم على مستوى بطولات أوروبا، باعتلاء القمة القارية والعالمية عن جدارة واستحقاق.
وقال عارف العواني: «استحق مانشستر سيتي أن يكون في المقدمة، حيث يرسخ الفوز باللقب الأوروبي الكبير، مكانة النادي في عالم كرة القدم، ويؤكد تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي في عالم كرة القدم حالياً».

عارف حمد العواني
مجلس أبوظبي الرياضي
منصور بن زايد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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