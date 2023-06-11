الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الصحف الأوروبية  تتغزل في «مملكة السيتي العالمية»

الصحف الأوروبية  تتغزل في «مملكة السيتي العالمية»
11 يونيو 2023 20:55

عمرو عبيد (القاهرة)

لم تستبق صحيفة «ميرور» الأحداث عندما كتبت قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، أن «حكمة» الإدارة الظبيانية تكاملت مع «عبقرية» بيب جوارديولا من أجل بناء مجد «مملكة السيتي العالمية»، وبالفعل تحقق ما رأته الصحيفة الإنجليزية الشهيرة وتوقعه العالم كله بلا استثناء، بعد موسم تاريخي سيبقى خالداً في ذاكرة اللعبة، حيث تمكن بيب وكتيبة النجوم من تحقيق الحلم القاري، بل إنه جاء ضمن «ثلاثية تاريخية» باهرة لن يتوقف الحديث عنها لشهور وربما سنوات!
وتصدّر رودري صاحب هدف التتويج أغلب أغلفة الصحف العالمية، حيث وصفته «إكسبريس» ورفاقه بـ«صُنّاع التاريخ» وكتبت أن بيب ورجاله حصدوا «الثلاثية» في ليلة مُذهلة، تحقق خلالها هذا المجد تحت أنظار مالك النادي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في حين عنونت «ستار سبورت» غلافها بـ«أبطال الثلاثية» ووصفت لاعبي مانشستر سيتي بـ«الخارقين»، أما «هيرالد» فنشرت عبر غلافها الرئيس صورة احتفال نجوم «البلو مون» لحظة رفع الكأس الأوروبية وقالت إنها «فرحة الثلاثية».

ولم تختلف تغطية أغلب الصحف الإنجليزية، حيث أتت «ثلاثية المجد» في صدر المواقع والنسخ المطبوعة من دون استثناء، وأشادت بالحارس البرازيلي الرائع، إديرسون، الذي رأته أغلبها أبرز نجوم المباراة بعد تصدياته الخارقة، وأتى معه رودري وكذلك برناردو سيلفا، وكان جوارديولا محور احتفاء «تيلجراف» التي نشرت تقريراً حوله بعنوان «بيب.. أعظم مدرب في تاريخ كرة القدم»، وقالت خلاله إن «الفيلسوف» كان السبب الأكبر في تحقيق تلك الثلاثية النادرة، وإن العمل الذي قام به خلال السنوات الماضية تحت الرعاية الإماراتية في «قلعة السماوي» يصعب تكراره مع أي مدرب آخر.

أخبار ذات صلة
«مانشستر سيتي».. نحو «الرباعية»
منصور بن زايد ينقل «السيتي» إلى «الصدارة العالمية»

وأكملت «تيلجراف» بالحلم الذي عانده طوال 12 عاماً وانتظره عبر 4396 يوماً، تحقق الآن بفضل منظومة السيتي التي استحقت هذا الصعود والنجاح غير العادي، والتفوق داخل وخارج إنجلترا، مثلما استحق بيب هذا التكريم بعدما صنع من برشلونة «فريقاً لا يُقهر» وعاد ليُكوّن من نجوم السيتي «فريقاً مُذهلاً»، ولأنه «العبقري» المُختلف عن غيره، فقد نجح في تصحيح أخطاء النهائي السابق أمام تشيلسي، فالهدوء وعدم التسرع والتخفيف من الضغوط على لاعبيه، كانت الوسائل الحكيمة التي استخدمها.
بخلاف موهبته الابتكارية التي ظهرت عبر سنوات، بدأت بـ«المهاجم الوهمي» مع «الأسطوري» ميسي وبرشلونة، ونضجت بـ«الظهير المقلوب» مع فيليب لام وبايرن ميونيخ، ثم أبدعت بـ«الدور المختلط» للمدافع ولاعب خط الوسط في آن واحد، جون ستونز، ليزيد صلابته الدفاعية ويحصل على ورقة هجومية زائدة بـ«خدعة ثنائية ماكرة»، والمؤكد أن جعبة «العبقري» لا تزال تحتوي على الكثير من الحيل الكروية، التي يتلهف عشاق الكرة الجميلة لرؤيتها في المواسم المقبلة مع «سيتي بيب»!

ولم تتوقف الإشادة بما حققه السيتي عند حدود إنجلترا، فانطلقت الصحف الإسبانية للاحتفاء بالسيتي ونجومه ومدربه، حيث تصدرت صورة الفريق رافعاً الكأس «ذات الأذنين» غلاف «موندو ديبورتيفو» بعنوان «مدينة الأبطال»، أما جارتها الكتالونية «سبورت» فعنونت غلافها الذي حمل صورة مماثلة بـ«بيب التاريخي»، بينما كان رودري نجماً لغلاف «ماركا» التي كتبت «الدون رودريجو»، بينما وصفت «آس» التتويج بعنوان «بطولة رودري».
«ليكيب» الفرنسية عبّرت عن انبهارها بما قدمه السيتي مع جوارديولا، وقالت إن الفريق بلغ درجة أقرب إلى «الكمال الكروي» بفضل عبقرية بيب، بينما طغى الحزن الشديد على الصحف الإيطالية، وقالت «لاجازيتا» إن إنتر ميلان لعب المباراة بصورة متكافئة وحافظ على آماله حتى النهاية.
وتحت عنوان «دموع البطل»، جاءت صورة «المونديالي» لاوتارو مارتينيز الذي أهدر أهم فرصة لفريقه خلال المباراة، كادت تُغيّر مسار اللقب، وذكرت «لاجازيتا» كذلك الفرص التي أهدرها لوكاكو في الوقت القاتل، بينما عنونت «كورييري ديللو سبورت» غلافها بكلمات «للأسف.. لا»، ووصفت «توتوسبورت» خسارة اللقب بـ«الحلم المكسور»!

دوري أبطال أوروبا
بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
الرياضي
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
اليوم 12:27
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
الرياضي
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
اليوم 12:25
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
الرياضي
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
اليوم 12:21
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
الرياضي
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©