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الرياضي

ألفاريز «نجم صاعد» يكتب التاريخ

ألفاريز «نجم صاعد» يكتب التاريخ
11 يونيو 2023 20:30

دبي (الاتحاد)

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«مانشستر سيتي».. نحو «الرباعية»

رسخ الأرجنتيني جوليان ألفاريز أقدامه في صفوف مانشستر سيتي، بظهور مميز في موسمه الأول، في واحدة من أبرز الصفقات في عالم كرة القدم، بعدما سارع «البلو مون» لحسم توقيعه مبكراً منذ الشتاء الماضي، من دون انتظار لدخول أي منافسين على الخط.
وكتب ألفاريز البالغ من العمر 22 عاماً، التاريخ، بعدما توج بكأس العالم، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع السيتي هذا الموسم.
وحقق ألفاريز لقب كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين في ديسمبر الماضي، ثم جاءت النهاية السعيدة بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو الذي خطف الأضواء، بعدما كان أصحاب أهداف الرباعية الشهيرة في مرمى ريال مدريد الإسباني في إياب نصف النهائي.
ويمتلك اللاعب سجلاً حافلاً بالألقاب، فقد توج بلقب كوبا أميركا عام 2021، ثم أضاف كأس «فيناليسما» إلى سجله بعد الفوز على إيطاليا، قبل النجاح في كأس العالم 2022، وحالياً يمضي قدماً مع السيتي الذي يضع كامل ثقته في اللاعب، ويسعى لتمديد عقده من أجل الحفاظ عليه للمستقبل.

مانشستر سيتي
البلو مون
دوري أبطال أوروبا
الأرجنتين
ريال مدريد
كوبا أميركا
إيطاليا
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