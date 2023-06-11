محرز.. «الفتى النحيل» يصنع من «اليأس» قصة «أمل»

مراد المصري (دبي)

بينما كان يصفق العالم للجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وهو يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، فإنه لربما أول ما خطر بباله وقتها لحظة إجهاشه بالبكاء قبل نحو 12 عاماً عندما استدان مبلغ 160 يورو «نحو 717 درهماً إماراتياً» من والدته التي كانت تعمل عاملة نظافة، من أجل شراء تذكرة القطار ومحاولة النجاح في تجربة الانضمام إلى صفوف فريق كيمبر الفرنسي أحد فرق دوري الدرجة الرابعة.

محرز حكايته تشبه الكثير من الشباب العرب، خصوصاً المهاجرين منهم، لذلك فإن فرحة من يراه منا تنبع ربما أننا نرى أنفسنا فيه، وما يكمن أن نصنعه لو حصلنا على «الفرصة»، فهو الشاب الذي كان يتميز بكونه نحيلاً، وهو ما جعل العديد من الأندية ترفض التعاقد معه في بداية مسيرته، لكن رغم ذلك واصل إصراره وسط اليأس، حيث كان يقطن في حي سارسيل شمال العاصمة باريس، المعروف بقسوته وكونه واحداً من أكثر الأحياء فقراً وانتشاراً للجريمة في فرنسا.

ووسط عتمة «اليأس»، بقي الأمل مستمراً مدفوعاً بدعم والدته التي ساندته وسط الأمواج العاتية التي عصفت بحياته، لعل أبرزها وفاة والده عندما كان في سن الخامسة عشرة، وذكر محرز ذلك في لقاء سابق مع صحيفة ليكيب الفرنسية، قائلاً: والدتي حليمة توقفت عن التنظيف، أنا سعيد لأجلها، إنه من دواعي فخري أن أهديها هذا الترف «بيتاً واسعاً»، لن أرد لها كل ما قدمته لي وأوفيها حقها.

وصنع محرز التاريخ بمحطات بارزة في مسيرته، بداية من انتقاله إلى نادي لوهافر الفرنسي في عام 2010 الذي شكل نقطة تحول كبيرة له، بالنظر لكون النادي متخصصاً في إعداد النجوم الصاعدين، منهم على سبيل المثال الفرنسي بول بوجبا وقائمة طويلة، حيث تمكن هناك من صقل موهبته بشكل صحيح حتى عام 2014.

وجاءت المحطة الثانية الأبرز، عندما استدعاه وحيد خليلوزيتش مدرب الجزائر وقتها إلى صفوف المنتخب الوطني في نوفمبر 2013، رغم عدم نيل اللاعب شهرة كبيرة في ذلك الوقت، وطالت اتهامات للمدرب بكونه اختار لاعباً مغموراً لحسابات شخصية حتى وصل الأمر إلى اتهام المدرب بتقاضي مبلغ مالي مقابل ضمه، لكن أداء محرز لاحقاً رد على المشككين، وأكد أنه مشروع نجم عالمي قادم بقوة.

المحطة الثالثة في طريق محرز نحو القمة، كانت مع ليستر سيتي، الذي انفجرت موهبته فيه تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، عندما صنع الفريق المعجزة وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، حيث استطاع محرز خلال هذا الموسم، تسجيل 17 هدفاً وصناعة 10، لينال النجم الجزائري جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، ويصبح أول لاعب عربي وأفريقي يحقق هذا الأمر وقتها.

المحطة الرابعة الأبرز في مسيرة محرز، عندما رفض ليستر سيتي جميع العروض المقدمة من الأندية للحصول على خدمات لاعبه الجزائري، وتحديداً في شتاء عام 2018، عندما غالى ناديه في عرض مانشستر سيتي رغم موافقته قبل ذلك مبدئياً، وهو ما دفع اللاعب للتمرد بسبب الإحباط الشديد وغيابه عن التدريبات لأيام عدة، حيث كان يدرك اللاعب أن قدراته ستتطور في صفوف «البلو مون» من أجل محاولة الوصول إلى قمة الكرة العالمية مع المشروع الناجح هناك، وهو ما جعله ينضم للفريق لاحقاً في صيف ذلك العام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى لاعب أفريقي، وأغلى لاعب في تاريخ مانشستر سيتي.

وجاءت المحطة الخامسة الأبرز مع محرز في الصيف التالي، عندما قاد منتخب بلاده للفوز بلقب أمم أفريقيا بالقاهرة، حيث ما زالت لقطة هدفه من ركلة حرة في وقت حاسم أمام نيجيريا في نصف النهائي عالقة في الأذهان، ليزف رياض الكأس الغالية وسط الملايين من الشعب الجزائري عندما طافت حافلة الأبطال العاصمة، ويعود هذا الفتى النحيل إلى بلاده كبطل قومي.