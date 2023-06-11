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الرياضي

هالاند.. «مواليد كوكب الإبداع»

هالاند.. «مواليد كوكب الإبداع»
11 يونيو 2023 20:37

دبي (الاتحاد)

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كسب مانشستر سيتي الرهان بإبرامه أبرز صفقة خلال الموسم الحالي، بعدما وضع كامل تركيزه على ضم النرويجي إيرلنج هالاند، الذي أثبت أنه موهوب من مواليد «كوكب الإبداع»، بأدائه التهديفي الخارق للعادة، بعدما حطم الأرقام القياسية تلو الأخرى، وكأنه يلعب في صفوف الفريق منذ سنوات طويلة، وكان أحد أهم أوراقه في مسيرة لقب دوري الأبطال.
وحصل اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاماً، على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الذي سجل 36 هدفاً في 35 مباراة هذا الموسم، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 34 هدفاً في موسم واحد بالبريميرليج، والذي تقاسمه آندي كول وآلان شيرر وصمد نحو ثلاثة عقود.
ورغم سنه الصغيرة، لكنه تسلق سريعاً قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، وبعد نهاية الدور نصف النهائي، أصبح يوجد بالفعل ضمن قائمة أفضل 20 هدافاً على مدار تاريخ المسابقة، متجاوزاً أسماء عريقة، منها الألماني جيرد مولر، الكاميروني صامويل إيتو، الإنجليزي واين روني وغيرهم.
ولعل اللافت أن السيتي استثمر مبلغ 60 مليون يورو فقط من أجل ضمه من صفوف دورتموند، إلى جانب مبالغ إضافية، لكنه بالمجمل تبدو في ضوء الأسعار الحالية للاعبين أحد أفضل الاستثمارات في عالم كرة القدم.

 

مانشستر سيتي
إيرلنج هالاند
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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