450 مليون مشاهد من 200 دولة لتسجيل «إنجاز السيتي»

مراد المصري (دبي)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أن إنجاز مانشستر سيتي الإنجليزي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، جاء في مباراة نهائية وصلت فيها التغطية التلفزيونية المباشرة إلى نحو 450 مليون مشاهد في 200 دولة حول العالم، فيما بلغ معدل المشاهدة المباشرة للدقيقة الواحد نحو 150 مليون متابع.

وعاشت جماهير السيتي فرحة كبيرة، وسط التجمعات الصاخبة، ما بين التي أقيمت في ياس مول في أبوظبي، وفي دول عديدة في الشرق والغرب، حيث تناقلت فيديوهات لمحبي «البلو مون» في مدينة مانشستر الإنجليزية، حيث كان هناك تجمع رسمي لأكثر من 6 آلاف مشجع، وفي العاصمة المصرية القاهرة، وغيرها.

وبينما كان عشاق مانشستر سيتي يتابعون لحظات رفع الألماني إيلكاي جوندوجان كأس دوري أبطال أوروبا بعد الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت أبوظبي، كانت الجماهير في العاصمة اليابانية طوكيو تتابع ذلك بعد الساعة السادسة صباحاً، وهو الحال في ملبورن الأسترالية التي تخطى وقتها الساعة السابعة صباحاً خلال إشراقة شمس يوم جديد، فيما كانت الجماهير في مدينة نيويورك الأميركية تتابع الفرحة الكبيرة بعد الساعة الخامسة مساءً بينما كانت الشمس تغرب، فيما كانت السهرة مميزة في القارة الأفريقية وتحديداً الجزائر موطن رياض محرز أحد نجوم الفريق مع نهاية اللقاء بعد الساعة العاشرة ليلاً، ليتابع العالم أجمعه بتوقيته الخاص صعود السيتي إلى قمة كرة القدم.