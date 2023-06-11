جوندوجان: قصة أسطورية

إسطنبول (د ب أ)

أبدى الألماني إلكاي جوندوجان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وقال لمنصة التدفق الرقمي «دازن» عقب المباراة: «إنها مثل قصة أسطورية، لا يمكن أن تكون أفضل».

وأضاف: «أظهرنا شجاعة أكبر في الشوط الثاني، وتيقظنا، لا يمكنك أن تتفادى كل شيء أمام فريق جيد مثل هذا، لكن في النهاية هدف واحد صنع الفارق». وتابع اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية الذي خسر نهائي عام 2013 مع فريق بوروسيا دورتموند ونهائي 2021 مع سيتي: «إنه شرف كبير أن أكون قائد هذا الفريق، وأن أكون جزءاً من الفريق الذي يقوده بيب جوارديولا».