رودري: الحلم تحول إلى حقيقة

إسطنبول (د ب أ)

قال لاعب الوسط وصاحب هدف المباراة رودري في تصريحات لقناة «بي تي سبورت»: «إنه أمر لا يصدق وحلم تحول إلى حقيقة، كل تلك الجماهير انتظرت لسنوات لا أعلم عددها، إنهم يستحقون ذلك ونحن نستحق، في السنوات الأخيرة كنا قريبين للغاية».

وأبدى روبن جوسينز، لاعب وسط إنتر ميلان الذي حل بديلاً في المباراة، حزنه لخسارة فريقه، وقال: «بالطبع حينما تعلم أنك لعبت مباراة عظيمة، فإن الأمر مؤلم، لقد انتهى حلم الطفولة». وأضاف: «لقد كنا قريبين للغاية، وعلى قدم المساواة، وكان لدينا فرص أفضل، لكن حينما لا تحول ذلك إلى أهداف تخسر، كانت لدينا فرصنا من أجل التعادل».